Les U19 victorieux face à Montfermeil

Auteurs d’un début de saison de bonne facture, les U19 du PSG ont concédé leur premier revers la semaine passée face au RC Lens (1-2). Et ce dimanche après-midi les joueurs de Zoumana Camara étaient de nouveau sur le pont pour le compte de la 4ème journée du championnat U19 face à Montfermeil.

Et les titis rouge et bleu ont renoué avec le goût de la victoire grâce à un succès sur le score de 2-0. Gassama avait ouvert la marque pour le PSG avant que Xavi Simons, en forme olympique avec les U19, ne double la mise. Avec ces trois points, le club de la capitale reste placé dans le trio de tête derrière le LOSC et Caen avec 12 points.

Le XI du PSG :

Lavallée – Bodiang Bitshiabu, El Hannach, Najeh – Michut, Weidmann, Simons – Odobert, Gassama, Yansané