Les doutes de Lizarazu sur le trio Messi – Mbappé – Neymar

Le PSG possède une puissance de frappe offensive assez extraordinaire avec un trio de choc composé de Messi, de Mbappé et de Neymar. Problème, comme on a pu le remarquer lors du nul concédé sur la pelouse de Bruges en milieu de semaine, l’aspect défensif n’est pas vraiment leur priorité, ce qui crée du déséquilibre. Un état de fait qui inquiète quelque peu Bixente Lizarazu, comme le consultant l’a exposé sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.

Pour lui l’équation est assez simple, les trois de devant devront faire un minimum d’efforts ou le PSG risque d’aller droit dans le mur : « Le système du PSG c’est un 7-3. 7 joueurs qui défendent à peu près, et 3 qui ne défendent pas du tout. C’est le plus gros problème de Mauricio Pochettino : arriver à trouver le bon équilibre« . Trouver cet équilibre avec trois attaquants qui ne défendent pas ? Je pense qu’au plus haut niveau ça ne passe pas. Contre des bonnes équipes ça ne passe pas. On l’a vu face à Bruges qui est une bonne équipe, organisée et athlétique. »