Le PSG s’est développé ces dernières années que ce soit sur les terrains mais aussi en-dehors. Le club de la capitale est désormais partenaire avec les marques les plus réputées au monde, et les meilleurs joueurs portent aussi les couleurs Rouge & Bleu. L’arrivée de Lionel Messi l’été dernier a eu un impact colossal sur l’économie du club. C’est ce que révèle Marc Armstrong, le directeur du sponsoring du PSG, pour le média Goal.com.

Le dirigeant explique que les prix des sponsors pour s’affilier au PSG ont drastiquement évolué et les demandes n’ont fait qu’augmenter : « On a eu immédiatement une augmentation significative des offres et même avant qu’il ne signe officiellement à Paris (…) il y a eu un impact et les partenaires s’engagent à notre prix. Auparavant, la demande était déjà forte mais dorénavant elle est plus grande que jamais. Notre objectif n’est pas de faire 150 partenariats mais d’être plus sélectif. Nous choisissons avant tout nos partenaires en fonction de leurs projets et de leurs valeurs. Nous signerons d’autres partenariats dans les semaines et les mois à venir. Et nous avons déjà des pourparlers pour en renouveler d’autres. »

Marc Armstrong confirme que le club est en discussion « avec tous les partenaires dont le contrat se termine à la fin de la saison prochaine. » Goal.com avance que « les deals de plus faibles catégories rapportaient entre 3 et 5 millions d’euros par an », depuis l’arrivée de Messi il faut désormais débourser entre 5 et 8 millions d’euros pour être associé au Paris Saint-Germain.

Les ventes de maillots ont aussi explosé avec la venue de l’Argentin, puisque le média affirme que le PSG « a déjà écoulé près d’un million de maillots cette saison. » Si Marc Armstrong n’a pas souhaité répondre sur ce chiffre, il confirme néanmoins l’activité énorme du club dans ce secteur : « C’est certainement le meilleur lancement de maillot en termes de ventes avec au moins une augmentation de la demande de 30 à 40%. » Sachant que selon lui, les Rouge & Bleu ont « vendu plus de maillots que n’importe quel autre club. »

Enfin sur la partie réseaux sociaux, le PSG a gagné 20 millions d’abonnés dès la première semaine de l’arrivée de la Pulga et prend chaque semaine près de… 1 million de suiveurs supplémentaires. Armstrong explique que le club a eu « le plus haut taux d’engagements dans l’histoire des annonces de joueur, tout compte de club et de joueurs confondus. »