Garétier et la marge de manœuvre limitée de Pochettino

Ce mercredi soir, en se rendant sur la pelouse du FC Lorient (21h, 19e journée de Ligue 1), le PSG va conclure sa première partie de saison. Si sur le papier le bilan de ces six premiers mois est plutôt positif, sur le terrain cela est tout autre. Et Étant donné que cela fera bientôt un an que Mauricio Pochettino a été intronisé à la tête du club de la capitale, il y a tout de même de quoi se poser quelques questions.

Et pour Geoffroy Garétier, qui s’exprime sur le plateau du Late Football Club, la raison de ce manque de progression dans le jeu est limpide : Mauricio Pochettino n’est tout simplement pas adapté au PSG actuel : « Avec Tottenham, Mauricio Pochettino a fini par modeler son effectif lui-même. Il avait une équipe très physique, c’était un rouleau-compresseur. Là, au PSG, c’est tout l’inverse. Au PSG, il n’a choisi quasiment aucun joueur. Et si on lui dit, dès le départ, qu’il faut faire jouer Mbappé, Messi, Neymar et Di Maria, il doit composer avec. Là, c’est du « Galactisme ». Or, Pochettino n’est pas fait pour gérer un effectif de Galactiques. Ça limite donc forcément sa marge de manœuvre. »