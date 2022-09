Deux sélections internationales de joueurs du PSG étaient de sortie ce samedi soir, à savoir l’Espagne et le Portugal. Pablo Sarabia et Carlos Soler ont calé avec l’Espagne pendant que le Portugal de Danilo Pereira s’est amusé contre la République Tchèque.

Sale soirée pour l’Espagne de Pablo Sarabia et de Carlos Soler. Alors que la Coupe du monde approche, la sélection emmenée par Luis Enrique ne s’est pas rassurée et s’est inclinée 2-1 contre la Suisse. Jordi Alba a été l’auteur du but espagnol, tandis qu’Akanji et Embolo ont marqué du côté de La Nati. Cette défaite conduit La Roja a perdre la tête de son groupe en Ligue des Nations en plus de s’engouffrer dans une phase de doutes au pire moment. Pablo Sarabia a débuté le match et s’est vu offrir 63 minutes au cours desquelles il n’a pas réussi à briller sur son côté gauche. Autre joueur du PSG présent sur la feuille de match, Carlos Soler est entré en jeu en toute fin de rencontre et n’a ainsi disputé que 5 minutes de la partie, trop peu pour peser sur le match.

Si l’Espagne a vécu une sale soirée, on ne peut pas en dire autant du Portugal. Opposée à la République Tchèque, la sélection de Danilo Pereira, Vitinha et Nuno Mendes s’est largement imposée sur le score de 4-0. Dalot a inscrit un doublé, tandis que Bruno Fernandes et Jota ont complété la marque. Titulaire, Danilo Pereira s’est encore une fois montré très solide en défense centrale. À l’image de son début de saison plus que convaincant, l’ancien capitaine du FC Porto n’a pas hésité à aller s’engager dans les duels tout en se montrant efficace à la récupération et auteur de belles relances. La soirée n’a néanmoins pas été parfaite pour le roc du PSG dans la mesure où il a du demander à sortir à la 84e minute à la suite d’un mauvais coup. Rien de grave cependant, Fernando Santos s’étant montré rassurant en conférence de presse d’après-match.

Deux autres joueurs du PSG étaient aussi présents sur la feuille de match côté Portugal, à savoir Nuno Mendes et Vitinha. Il n’y a néanmoins rien à dire sur eux puisque leur impact sur cette rencontre n’a pas dépassé ce simple cadre. Les deux joueurs n’ont pas disputé la moindre minute de jeu, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Nuno Mendes tant Mario Rui s’est montré performant sur le flanc gauche de la défense. Encore plus inquiétant pour le joueur du PSG, Fernando Santos s’est montré dithyrambique au moment d’aborder le cas du joueur du Napoli âgé de 31 ans en conférence de presse d’après-match. « Mario a toujours fait partie des listes. La plupart des gens ne suivent pas les championnats – ils ne sont pas obligés de le faire. Mon staff d’entraîneurs le fait. Mário Rui est un titulaire dans l’équipe qui est en tête du championnat italien. Il fait un très bon début de saison », a-t-il clamé dans des propos rapportés par O Jogo. Rien de rassurant donc pour Nuno Mendes quant à une place dans le onze portugais à quelques semaines du début Mondial au Qatar.