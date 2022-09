Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce dimanche 25 septembre : un gros focus de L’EQUIPE sur le rôle dans le jeu parisien de Kylian Mbappé, qui ne devrait pas avoir l’occasion de rejouer aux côtés d’Olivier Giroud ce dimanche soir contre le Danemark si l’on en croit les compositions anticipées par la presse.

En ce jour de match opposant le Danemark à l’Equipe de France, L’EQUIPE revient sur les propos tenus par Kylian Mbappé au sortir de la victoire 2-0 contre l’Autriche jeudi. L’attaquant français expliquait alors qu’il s’était senti plus libre dans le système des Bleus alors qu’il lui serait demandé « de faire le pivot » au PSG. L’EQUIPE a voulu se pencher sur les affirmations du joueur de 23 ans et a ainsi dressé trois constats. « Non, Mbappé ne joue pas exactement le rôle d’un pivot en club ; oui, il a bénéficier de davantage de liberté jeudi en sélection ; tourner autour d’un attaquant sied bien plus à ses qualités que l’inverse », écrit le quotidien français.

Dans le détail, l’idée de L’EQUIPE est d’emblée de souligner que le profil de Kylian Mbappé n’a rien à voir avec ceux de joueurs tels que Romelu Lukaku, Harry Kane ou encore Olivier Giroud, eux qui ont vocation à caler des ballons à leurs coéquipiers. Au PSG, Kylian Mbappé se situe dans une position plus axiale que la saison dernière où Christophe Galtier lui demande de peser sur la défense adverse. Son but est de créer des différences par la course, et non avec son corps. « In fine, le but recherché demeure toutefois le même : créer des espaces pour ses coéquipiers », analyse alors L’EQUIPE, qui poursuit : « c’est ce que le Bondynois semble avoir voulu souligner : au Stade de France, les autres se sont mis à son service ; au PSG, il a parfois l’impression d’être au service des autres ».

C’est ainsi que L’EQUIPE note que Kylian Mbappé était un électron libre jeudi au Stade de France – rôle qui lui a toujours plu – en touchant presque autant de ballons qu’Antoine Griezmann. Problème, le numéro 10 qu’est le Français de l’Atlético de Madrid possède des qualités bien différentes de celles du duo Neymar-Messi au PSG. Ces deux là organisent presque spontanément le jeu parisien dans les demi-espaces, le Brésilien rodant entre les lignes vers le côté gauche pour enclencher des mouvements… ce que Kylian Mbappé a justement effectué contre l’Autriche. « Et là où Griezmann sait s’effacer, aller occuper d’autres zones, cela ne fait pas vraiment partie des habitudes de Neymar », ajoute L’EQUIPE.

Reste maintenant à savoir comment Christophe Galtier parviendra à résoudre l’équation. Toujours est-il que Kylian Mbappé n’a jamais caché apprécier le fait de jouer aux côtés d’un attaquant autour duquel il pourrait tourner. C’était le cas du temps où il évoluait à l’AS Monaco avec Radamel Falcao. Un joueur tel qu’Olivier Giroud lui permet, de ses propres mots, de se « balader et aller dans l’espace ». Si l’équation au PSG parait complexe de nos jours, le club de la capitale avait pourtant identifié la chose dès le début de l’été. Pour rappel, à son arrivée, Christophe Galtier avait affirmé vouloir « associer Mbappé à un autre attaquant » qui aurait été « un profil différent, un point de référence dans la surface de réparation ». Problème, ce fameux pivot n’est finalement jamais arrivé au PSG cet été.

En attendant, Kylian Mbappé n’aura pas l’occasion de retenter l’expérience autrichienne aux côtés d’Olivier Giroud ce dimanche soir à Copenhague, du moins au coup d’envoi du match diffusé en direct à partir de 20h45 sur TF1. En effet, selon L’EQUIPE, le butteur de l’AC Milan débutera sur le banc contre le Danemark et devrait être remplacé par l’ancien parisien Christopher Nkunku dans le XI de départ. Seul représentant du PSG chez les Bleus, Kylian Mbappé enchainera une deuxième titularisation dans le 3-4-1-2 de Didier Deschamps.

La compo probable des Bleus selon L’EQUIPE : Areola – Upamecano, Varane (c), Badiaschile – Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Ferland Mendy – Griezmann – Nkunku, Mbappé

