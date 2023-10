L’Espagne de Fabian Ruiz qualifiée pour l’Euro 2024

Hier, l’Espagne affrontait la Norvège d’Erling Haaland. Les Espagnols, avec le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, titulaire, se sont imposés avec la qualification à l’Euro 2024 en prime.

Alors que le PSG retrouve les terrains samedi après-midi (17 heures, Prime Video), certains de ses joueurs sont encore concernés par la trêve internationale. C’est le cas de Fabian Ruiz. Convoqué avec l’Espagne, il avait vécu du banc la victoire espagnole contre l‘Écosse la semaine dernière dans le choc du groupe A des Qualifications à l’Euro 2024 entre les deux premiers du groupe. Hier soir, l’Espagne jouait son deuxième et dernier match de la coupure internationale avec un déplacement en Norvège pour y défier Erling Haaland et ses coéquipiers. Pour cette rencontre, Luis De La Fuente, le sélectionneur ibérique, avait décidé de titulariser le numéro 8 du PSG dans son milieu à trois au côté de Gavi et Rodri.

A voir aussi : Fabian Ruiz répond aux choix de Luis Enrique

Fabian Ruiz a joué l’intégralité de la rencontre

Comme à son habitude, la Roja a confisqué le ballon et a complètement dominé son adversaire du soir. Les Espagnols ont concrétisé leur domination avec un but de Gavi quelques minutes après le début de la seconde période (0-1, 49e). Après une action confuse dans la surface norvégienne, où plusieurs tentatives espagnoles ont été repoussées par la défense adverse, le ballon revient dans les pieds du joueur du Barça. Ce dernier, au point de penalty, frappe du gauche et trompe le gardien norvégien. Malgré plusieurs belles occasions, l’Espagne ne va pas réussir à creuser l’écart. Mais l’essentiel est là, avec ce succès, elle se qualifie pour l’Euro 2024. Lors de cette rencontre, Fabian Ruiz a joué l’intégralité de la rencontre. Le joueur du PSG a été plutôt bon et son entente avec Rodri au milieu est à souligner.