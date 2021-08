Leverkusen aura les moyens d’acheter Kehrer au PSG 15 à 20M€

C’est une information confirmée par différents médias, dont Sky Sports ce mardi : le Bayer Leverkusen a ciblé Thilo Kehrer, qui a encore deux années de contrat avec le PSG (30 juin 2023). “Le Werkself est toujours à la recherche d’un défenseur central. Un gros plus de Kehrer : il peut être utilisé de manière flexible et peut également jouer comme arrière droit. Il a également une expérience en Bundesliga et à l’international”, commente le média allemand. “Le PSG veut environ 15 à 20M€ pour le joueur de 24 ans. Selon KPMG, sa valeur marchande actuelle est de 22 millions.” Ce montant de 15-20M€, le Bayer Leverkusen va les avoir grâce à la vente en cours de Leon Bailey à Aston Villa contre 35M€. L’ailier jamaïcain a plus qu’un pied dans le club anglais parti pour vendre Jack Grealish à Manchester City. Il serait question d’un transfert à… 120M€ ! Pour en revenir à Thilo Kehrer, le PSG avait payé 37M€ pour le signer le 16 août 2018.