L’explication de Monsieur Bastien sur l’expulsion de Beraldo

Ce soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade Vélodrome (0-2). Un choix de l’arbitre a beaucoup fait parler, l’expulsion de Lucas Beraldo. Monsieur Bastien a expliqué son choix.

L’arbitrage de Monsieur Bastien lors du Classico remporté par le PSG grâce à des buts de Vitinha et Gonçalo Ramos (0-2). L’homme en noir a en effet expulsé Lucas Beraldo en fin de première mi-temps pour une situation avec Aubameyang. Le défenseur central du PSG a repoussé de l’épaule l’attaquant marseillais le long de la touche. Si dans un premier temps, l’arbitre n’avait rien sifflé, il a été interpellé par son assistant pour lui indiquer qu’il y avait faute. La Var l’a également contacté pour qu’il se penche plus sérieusement sur cette situation. Après visionnage, il a décidé d’adresser un carton rouge direct au numéro 35 du PSG. Un choix qui n’a pas été compris par un très grands nombres d’observateur. À l’issue de la rencontre, Benoît Bastien est venu se justifier au micro de Prime Video.

« Après visionnage des images, pour moi, c’est une évidence que cette faute doit être sanctionnée »

« Je suis alerté dans un premier temps par mon arbitre assistant qui m’indique qu’il y a une faute de Beraldo qui bouscule monsieur Aubameyang. De part son positionnement, c’est lui qui est le mieux placé pour identifier cette bousculade au sens des lois du jeu qui lui fait perdre la capacité à pouvoir jouer l’action ensuite. Ensuite, je suis alerté, à juste titre, par mon assistant vidéo pour réanalyser l’action puisqu’on est dans un cas de potentiel carton rouge. Après visionnage des images, pour moi, c’est une évidence que cette faute doit être sanctionnée d’un anéantissement d’une action nette de but. Le critère numéro 1, évidemment, c’est la position des défenseurs en capacité d’intervenir. Au moment de la faute, la dynamique de l’action vers la profondeur, la capacité qu’à pour moi le joueur offensif à pouvoir continuer l’action, maîtriser le ballon et l’absence de défenseurs en capacité d’intervenir, à mon sens, sont les critères qui permettent, malgré la distance, de dire qu’il y a une occasion nette de but qui a été stoppée par l’intervention illicite de monsieur Beraldo. Je ne siffle pas faute au début ? De part mon positionnement, je vois les joueurs de profil. Je ne peux donc pas voir ce bras qui bouscule Aubameyang. Je pense que l’on est à l’épaule, que le joueur a le bras dans une position naturelle épaule contre épaule. Mais à la vue des images, mon assistant a clairement identifié la bousculade avec ce bras, qui a stoppé l’offensive marseillaise. »