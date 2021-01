Après sa large victoire contre Montpellier (4-0) la semaine dernière, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche après-midi (15 heures, Téléfoot) avec un déplacement sur la pelouse du Moustoir pour y affronter Lorient dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre contre les Merlus qui sera arbitrée par Jérémy Stinat. L’homme en noir sera assisté par Mathieu Lombard et Aurélien Berthomieu. Arnaud Baert officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR sera, elle, confiée à Bruno Coué et Christian Guillard. L’arbitre de 42 ans n’a arbitré ni le PSG ni Lorient cette saison. En huit matches de Ligue 1 cette saison, il a distribué 34 cartons jaunes et 1 carton rouge.