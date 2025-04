Médias : DAZN ne voudrait plus diffuser la Ligue 1 !

Si les relations se sont réchauffées entre la LFP et DAZN ces dernières semaines, les discussions continuent de stagner. Ainsi, la situation agacerait le diffuseur de la Ligue 1, qui, aujourd’hui, souhaiterait rompre son contrat à la fin de cette saison !

Au mois de février dernier, DAZN, estimant que le football français ne jouait pas le jeu et ne respectait pas certaines obligations et conditions, avait mis sous scellé la somme de 35 millions d’euros, correspondant à la moitié de l’échéance due. Après un réchauffement des relations entre la LFP et la plateforme de streaming britannique, le montant avait été réglé le 28 février et les discussions avaient repris afin d’améliorer la relation. Pour cela, un médiateur est en charge des échanges entre les deux camps : « Cette personne, par qui passent désormais exclusivement tous les échanges entre les deux parties, est très appréciée des deux côtés. Cet homme est décrit comme un médiateur compétent, franc, très au fait du dossier et qui fait l’unanimité« , décrit RMC Sport. Malgré tout, les choses n’avancent pas forcément. En effet, le principal désaccord, légitime selon ce médiateur en question, résiderait dans l’insatisfaction de DAZN concernant les accès à l’intimité et à du contenu exclusif auprès des clubs de Ligue 1 : « DAZN avait pourtant établi un plan d’action clair qui devait permettre un accès plus important à des interviews de joueurs prestigieux, mais aussi de pouvoir tourner des sujets dans des endroits plus exclusifs afin de valoriser les droits achetés« , détaillent nos confrères d’RMC Sport. De plus, DAZN attend également toujours un renforcement dans la lutte contre le piratage.

Vers la fin de l’histoire entre DAZN et la LFP ?

Après un peu plus d’un mois de médiation, aucun avancement majeur n’est à signaler, et DAZN reste insatisfait du produit à diffuser. Ainsi, toujours selon les informations d’RMC Sport, « DAZN songe désormais à rompre son contrat de diffuseur plus tôt que ce que lui permet la clause de sortie au bout de deux saisons et activable en décembre prochain« . C’est donc à la fin de cette saison 2024 / 2025 que la plateforme de streaming britannique souhaite se détacher de la Ligue 1, et cesser sa diffusion. La LFP aurait été mise au courant de cette information et aurait « répondu qu’elle était prête à sanctionner beaucoup plus durement les clubs, avec des amendes plus importantes en cas de manquement à leur engagement« . Une réponse qui n’aurait pas rassuré DAZN qui reste pessimiste et souhaite rompre son contrat prématurément. Si cette rupture de contrat se concrétise cet été du côté du diffuseur, de longues tractations judiciaires devraient être entamées, sauf accord à l’amiable.

Quel plan pour la suite pour la LFP ?

Pour l’après DAZN, la LFP réfléchi évidement à un plan B, mais une clause dans le contrat de diffusion empêcherait l’instance du football français de discuter avec d’autres acteurs sur le marché des diffuseurs. « DAZN réfléchirait à faire sauter cette clause à condition d’obtenir une contrepartie qui resterait à négocier« , selon les informations d’RMC Sport. Pour cette fin de saison 2024 / 2025, DAZN menace une nouvelle fois de ne pas verser la totalité de la prochaine échéance (environ 70M€), prévue pour le 30 avril.