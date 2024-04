La LFP a pris la décision de décaler la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats pour le PSG, l’OM et le LOSC. En effet, les trois clubs français encore engagés en coupe d’Europe ont bénéficié de cet aménagement, ce qui fait grincer des dents en bas du classement.

La 29e journée de Ligue 1 Uber Eats se jouera ce week-end sans le PSG, l’OM et le LOSC. En effet, les trois clubs engagés respectivement en quart de finale de Ligue des Champions, d’Europa League et de d’Europa Conférence League, ont bénéficié d’un aménagement qui leur permet d’avoir de souffler entre match aller et retour, et ainsi de jouer la J29 le 24 avril prochain, en milieu de semaine. Une décision qui fait grincer des dents en bas du classement. En effet, en conférence de presse, Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, s’est exprimé sur le sujet : « Je comprends que les clubs qui jouent le maintien ne soient pas contents« , a déclaré l’ancien parisien qui joue le maintient avec les Canaris, avant de poursuivre : « C’est très compliqué. La Ligue veut protéger les clubs qui font les coupes d’Europe. En même temps, il ne faut pas affaiblir ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien. Chacun défend ses intérêts. Il faut surtout que la Ligue défende son championnat, qu’elle défende la Ligue 1. Vous pouvez protéger les clubs qui jouent la Coupe d’Europe parce qu’il y a trois dates pour la Ligue 1 : vendredi, samedi et dimanche. On a vécu ça la saison dernière. Vous devez jouer le week-end« .

« J’aimerais voir Paris gagner la LdC, mais d’abord la Ligue 1 !«

Actuellement 15e de Ligue 1 avec 28 points donc 2 longueurs d’avance sur la 16e place du FC Lorient barragiste, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré affronte Le Havre ce dimanche à 13h. En conférence de presse d’avant-match, toujours sur le même sujet, le technicien français a conclu : « Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. Je comprends les arguments de chacun. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la coupe d’Europe vient après. Même si je suis supporter du PSG et que j’aimerais voir Paris gagner la Ligue des Champions, l’OM gagner la Ligue Europa … . Je défends les clubs français en coupe d’Europe, mais d’abord la Ligue 1. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi« .