Ce dimanche soir à 21h, le choc entre le PSG et l’Olympique Lyonnais – au Parc des Princes – clôturera la 14ème journée de Ligue 1. Deux points seulement séparent le leader parisien (28 points) et les Gones (3e, 26 pts). Cette affiche du championnat sera arbitrée par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Frédéric Haquette. Ruddy Buquet sera le quatrième arbitre. Enfin, Clément Turpin et Yohann Rouinsard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Benoît Bastien a déjà arbitré à deux reprises le PSG en Ligue 1 lors des victoires face à l’OGC Nice (3-0, 4ème journée) et le Stade Rennais (3-0, 10ème journée). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 37 ans a dirigé 7 rencontres de championnat pour un total de 29 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués.