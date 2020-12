Le PSG entame une nouvelle semaine importante avec les réceptions de l’Istanbul Basaksehir ( demain, 21 heures, 6e journée phase de poules Ligue des Champions) et Lyon (dimanche, 21 heures, 14e journée de Ligue 1). Une semaine intente qui a débuté ce lundi avec l’entraînement et les conférences de presses de Thomas Tuchel et Moise Kean. Demain soir (RMC Sport 1, Téléfoot), place au match contre les Turcs qui doit permettre au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs parisiens se retrouveront ensuite mercredi pour un entraînement allégé pour les joueurs ayant joué contre Istanbul et un peu plus poussé pour les autres pour préparer l’autre choc de la semaine face aux Lyonnais. Les Parisiens auront droit à un jour de repos jeudi avant d’enchaîner deux séances d’entraînements vendredi et samedi. À la veille de la rencontre contre les Lyonnais, Thomas Tuchel se présentera – comme c’est de coutume – en conférence de presse à 14 heures. Dimanche, place au match contre Lyon afin de garder la tête de la Ligue 1 et mettre ses distances avec un concurrent direct.