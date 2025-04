Ligue 1 : Deux joueurs du PSG en lice pour le titre de joueur du mois de mars

Le PSG a disputé quatre rencontres de Ligue 1 en ce mois de mars 2025, pour autant de victoire. En plus d’un collectif brillant, Luis Enrique voit des individualités de son groupe tirer leur épingle du jeu, et potentiellement récompensées.

Le 1er mars dernier le PSG a démarré le mois avec la 24e journée de Ligue 1 et la réception du LOSC se concluant par une victoire 4-1. La semaine d’après, le 8 mars, Bradley Barcola et ses coéquipiers se sont déplacés sur la pelouse du Stade Rennais et l’ont emporté 1-4 une nouvelle fois. Le Classique face à l’Olympique de Marseille s’est ensuite joué au Parc des Princes le 16 mars dernier avec une nouvelle victoire des Parisiens, cette fois-ci sur le score de 3 buts à 1. Ce mois de mars en Ligue 1 s’est achevé avec la 27e journée sur le terrain de l’AS Saint-Etienne et une grosse victoire 6 buts à 1. Un bilan qui a permis au Paris Saint-Germain d’acquérir le 13e titre de champion de France ce week-end face au SCO d’Angers (victoire 1-0) au Parc des Princes. Sur le plan individuel, c’est Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui se voient récompensés en étant parmi les nommés pour le titre honorifique de joueur du mois de mars en Ligue 1 par l’UNFP.

🔝 Deux Parisiens sont en course pour être sacré Joueur du Mois de mars en @Ligue1 !



🗳️ Votez dès maintenant pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 7, 2025

A 27 ans, Ousmane Dembélé a passé un vrai cap dans sa carrière en se transformant en buteur comme il ne l’a jamais été depuis ses débuts en professionnel. En ce mois de mars 2025, le numéro 10 du PSG présente un bilan statistique qui justifie amplement sa place parmi les nommés pour le titre de joueur du mois : 4 buts et 1 passe décisive en 4 matchs. Pour Désiré Doué, l’ascension depuis plusieurs mois s’est poursuivie en ce mois de mars, et vient être récompensée aujourd’hui par cette nomination pour le titre de joueur du mois. L’ancien du Stade Rennais a lui inscrit 3 buts et fait 2 passes décisives sur 4 matchs du mois en championnat. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain, outre la concurrence mutuelle, concurrent avec l’attaquant de l’AS Monaco Mika Biereth, qui sur la même période compte 5 buts et 1 passe décisive. Pour voter pour votre favori, rendez-vous sur le lien suivant : ici.