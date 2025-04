LdC : Le PSG parmi les grands favoris pour la victoire finale

Après un début de saison compliqué sur la scène européenne, le PSG a redressé la barre avec des performances XXL. Ces dernières font du club de la capitale un grand favori à la victoire finale en Ligue des Champions.

Après une phase régulière de Ligue des Champions en dents de scie, le Paris Saint-Germain a haussé le niveau au mois de janvier dernier, arrachant sa qualification en barrage grâce à des victoires face au VfB Stuttgart et Manchester City. Au tour suivant, le club de la capitale a fait forte impression face au Stade Brestois en infligeant un terrible 10-0 en aller / retour aux Bretons. En huitième de finale, les hommes de Luis Enrique ont dominé Liverpool, au terme d’une séance de tirs au but à Anfield, et réalisé une des plus belles performances de l’histoire européenne du Paris Saint-Germain. Ainsi, à l’aube du coup d’envoi des quarts de finale de C1, les statistiques du super logiciel de prédiction Opta placent Ousmane Dembélé et ses coéquipiers comme le deuxième grand favori à la victoire finale avec 19,3% de chances derrière le FC Barcelone et ses 23,1%.

Pour ces quarts de finale face à Aston Villa, le récent champion de Ligue 1 pour la 13e fois de son histoire est donné grand favori par Opta avec 71,3% de chances de rejoindre les demi-finales, puis 36,2% de s’en sortir face au Real Madrid ou Arsenal et rejoindre la finale, le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich.