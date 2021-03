Ligue 1 – Karim Abed arbitre de PSG / Nantes

Après sa qualification en quart de finale face au FC Barcelone (5-2 en score cumulé), le PSG doit maintenant se replonger dans le championnat avec la réception du FC Nantes ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Une journée de championnat qui offrira notamment un choc entre l’AS Monaco et le LOSC (dimanche 17h05). Cette rencontre entre le PSG et le FC Nantes – au Parc des Princes – sera arbitrée par Karim Abed. Il sera assisté par Mathieu Grosbost et Alexandre Viala. Pierre Gaillouste sera le quatrième arbitre. Enfin, Johan Hamel et Wilfried Bien officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Karim Abed a déjà arbitre à une reprise le PSG, lors du match nul face à l’AS Saint-Etienne (1-1) en janvier dernier. Il a également dirigé un match du FC Nantes (défaite 2-3 face au Stade de Reims). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 32 ans a dirigé 9 matches de Ligue 1 pour un total de 30 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués. Par le passé, Karim Abed s’était déjà fait remarquer lors d’un PSG/Stade Rennais datant de janvier 2019. Auteur d’un tacle assassin sur la cheville de Thilo Kehrer, l’attaquant rennais, M’Baye Niang, n’avait pas été expulsé, malgré la consultation de la VAR (voir la vidéo ci-dessous).