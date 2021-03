UWCL – En cas de qualification pour les quarts, le PSG affrontera l’OL

À la lutte pour le titre de champion de France, les Féminines du PSG et l’OL – qui s’affronteront en D1 Arkema ce samedi – pourraient se retrouver sur la scène européenne dans quelques semaines. En effet, ce vendredi midi à Nyon (Suisse) avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Un tirage au sort qui a offert un duel franco-français entre l’OL et le PSG. Mais avant cela, les Rouge et Bleu d’Olivier Echouafni devront jouer leur huitième de finale retour face au Sparta Prague le 17 mars prochain. Les Parisiennes avaient remporté largement la manche aller (5-0), au Stade Georges Lefèvre.

En cas de qualification face à l’équipe tchèque, les Parisiennes affronteront, à Paris, les Lyonnaises au match aller (23 ou 24 mars), avant une confrontation retour qui se jouera à Lyon (31 mars ou le 1er avril). Le vainqueur de ce quart de finale affrontera le gagnant du duel entre Barcelone et Manchester City en demi-finales.

Les affiches des quarts de finale de l’UWLC