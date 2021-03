Ligue 1 – PSG / LOSC (J31) programmé le samedi 3 avril à 17h

Les prochaines semaines du PSG s’annoncent intenses. Entre les quarts de finale de Ligue des champions, le choc contre l’OL en Ligue 1 et les rencontres face au LOSC en championnat et Coupe de France (17 mars à 16h45), les Parisiens devront bien négocier leurs prochaines échéances. Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé la programmation de la 31ème journée de Ligue 1. À cette occasion, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – l’actuel leader de Ligue 1, le LOSC. Une rencontre qui aura lieu le samedi 3 avril à 17 heures (Canal Plus). Cette affiche est programmée juste après une trêve internationale et avant le quart de finale aller de Ligue des champions (6 ou 7 avril). L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, concurrents du PSG pour le titre de champion de France, joueront également le samedi 3 avril.

La programmation de la 31ème journée de Ligue 1