Ligue 1 : Keylor Navas de retour avant le match contre Lille

Le PSG se déplace au Stade Pierre-Mauroy ce dimanche pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Après la trêve internationale, de nombreux joueurs parisiens ont fait leur retour à l’entraînement. Keylor Navas va effectuer son retour au Camp des Loges ce vendredi selon L’Équipe.

Grâce à une victoire contre la Jamaïque (1-0), sa sélection se relance dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Après les retours de Marquinhos et Angel Di Maria cette semaine, le gardien costaricien est attendu demain à Saint-Germain-en-Laye. Les deux prochains jours détermineront si Keylor Navas et les autres joueurs de retour pourront jouer contre le LOSC. Neymar a participé à une partie de la séance avec ses coéquipiers et son retour contre le Real Madrid est probable, même s’il manquera de rythme. À noter que Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum sont toujours blessés.