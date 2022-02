Vers un forfait de Ramos pour PSG / Real Madrid

À quelques jours du huitième de finale aller contre le Real Madrid, le PSG pourra-t-il compter sur la présence de Sergio Ramos ? Alors qu’on pensait que l’Espagnol était enfin lancé dans sa saison après de nombreux pépins physiques, il s’est finalement blessé une nouvelle fois au mollet la semaine passée. Dans leur dernier point médical le 30 janvier dernier, les Rouge & Bleu ont précisé que le défenseur de 35 ans devait « observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit » et que sa blessure « sera réévaluée en milieu de semaine. » Ainsi, un doute subsistait concernant la présence de Sergio Ramos face à son ancien club le 15 février prochain.

Mais selon les informations de RMC Sport, l’international espagnol se dirige bien vers un forfait pour ce choc européen entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes. Toujours selon le média sportif, le pessimisme règne parmi les proches du joueur à moins de deux semaines du match. « Mais le défenseur espagnol continue de donner son maximum pour pouvoir être de retour le plus tôt possible, et dans le meilleur état possible. » Le prochain communiqué médical du PSG donnera plus de détails sur la durée d’indisponibilité de son numéro 4. De son côté, Neymar Jr continue son retour progressif. Dans les photos d’entraînement publiées par le site officiel du club (voir tweet ci-dessous), le Brésilien semble avoir participé à une partie de l’entraînement collectif avec ses coéquipiers.