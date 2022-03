Avec dix points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain se dirige doucement vers un dixième titre de champion de France. Si le club de la capitale n’a pas apporté satisfaction dans le jeu cette saison, il a su faire des différences dans certains secteurs. En effet, le site de la Ligue 1 Uber Eats a dévoilé les différentes statistiques sur les dribbles dans son championnat et le PSG s’illustre tout particulièrement. On remarque la présence fréquente de Marco Verratti, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar Jr.

Dans le classement des dribbleurs les plus efficaces cette saison, Marco Verratti se retrouve à la seconde place avec 37 dribbles réussis sur 44 tentés (84,1%), juste derrière Zaydou Youssouf (88,6%). Autre chiffre, celui qui a tenté le plus de dribbles dans un seul et même match est Neymar Jr, avec 17 dribbles effectués pour 10 réussis. C’était contre l’OL au Parc des Princes en septembre dernier (2-1). Pour ce qui est de Lionel Messi, il est le joueur avec le plus de dribbles réussis en un match (11 réussis sur 13 tentés). Cette performance avait été réalisé contre Lorient avant la trêve hivernale.

Tout comme Rominigue Kouamé de l’ESTAC (5 dribbles réussis sur 5 tentés) et Lucas Paqueta de l’OL (5 dribbles réussis sur 5 tentés), Kylian Mbappé a effectué un 100% de dribbles réussis dans un seul match. Néanmoins, il détient le record avec 7 dribbles réussis sur 7 tentés. Pour les joueurs qui ont tenté le plus de dribbles cette saison en Ligue 1, Sofiane Boufal est le leader avec 191 dribbles, juste devant Kylian Mbappé qui totalise 159 dribbles. Mais l’attaquant de 23 ans est le joueur avec le plus de dribbles réussis (85), devant l’attaquant angevin (83).