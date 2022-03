Ronaldinho : « Le PSG, c’est un club très spécial pour moi »

Le PSG conclura bientôt son exercice 2021-2022. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci s’est montré bien terne, tant au niveau du jeu produit que des trophées remportés. Pourtant, les hommes de Mauricio Pochettino auront l’occasion de glaner le dixième titre de l’Histoire des Rouge et Bleu au terme de leur neuf matches restants. Présent sur le plateau de RMC ce jeudi soir, Ronaldinho a été invité à s’exprimer sur la saison du club de la capitale. L’ancien génial meneur de jeu en a profité pour évoquer divers sujets : Lionel Messi, Neymar Jr ou Kylian Mbappé. Morceaux choisis.

Son regard sur le PSG

« C’est spécial de revenir à paris. Les gens me respectent, me donnent beaucoup d’amour. C’était mon premier club européen, c’est très spécial pour moi. L’échec en Ligue des Champions ? Le football est comme cela. Il y a besoin de temps. Ce n’est pas juste beaucoup de bons joueurs ensemble et cela fonctionne rapidement. C’est normal. Le PSG est l’une des meilleures équipes au monde aujourd’hui. Ils ont les meilleurs joueurs. Il faut simplement du temps. »

Neymar

« Je suis content de ce qu’il réalise. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il gagne des titres chaque année au PSG. C’est une idole au Brésil. Tout le monde est heureux là-bas de ce qu’il réalise. Les critiques ? Je ne regarde pas les critiques, même durant ma carrière je ne regardais pas cela. Chacun a son avis, chacun a sa façon de penser. »

Messi

« Ce qui se passe dans le football, nous on le sait en tant qu’anciens joueurs. Il faut du temps pour Lionel Messi. Quand je suis arrivé à Paris, c’était aussi compliqué pour moi. C’est la première fois qu’il quitte Barcelone après 20 ans passés là-bas. Il lui faut du temps pour s’adapter, c’est normal ».

Mbappé

« J’adore Mbappé, c’est un joueur qui donne envie de regarder le football. J’espère qu’il continuera comme ça. Le Real Madrid ? C’est lui qui décide. Mais avec tous les bons joueurs qu’il a autour de lui au PSG, i peut rester. Il peut encore faire de belles choses à Paris, il a tout pour cela. Avec sa technique, sa vitesse et tout ce qu’il sait faire, il peut jouer n’importe où.