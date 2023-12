Ligue 1 : La programmation de la 17e journée

Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi (21h sur Canal +). La journée suivante, après avoir été à Dortmund, les Parisiens iront à Lille le dimanche 17 décembre prochain (20h45 sur Prime Video) avant de d’aborder la 17e journée de championnat, programmée aujourd’hui.

Le PSG, premier en Ligue 1 Uber Eats, compte aujourd’hui quatre longueurs d’avance sur son dauphin l’OGC Nice. Une situation qui permet aux hommes de Luis Enrique d’aborder les journées de championnat plus tranquillement, sans pour autant être installé dans un fauteuil. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain reçoit donc le FC Nantes et se déplace sur la pelouse du LOSC, pour les 15e et 16e journée de Ligue 1 Uber Eats respectivement. Entre la réception des Canaris et le déplacement chez les Dogues, le PSG se déplacera en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund pour décrocher sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Après ces trois rencontres, le Paris Saint-Germain recevra le FC Metz pour le compte de la 17e journée du championnat. Un match programmé et annoncé aujourd’hui sur le site officiel de la Ligue 1 Uber Eats. A noter que cette 17e journée se jouera au milieu de la semaine, le mercredi 20 décembre prochain, ultime rendez-vous avant la trêve hivernale.

Programmation complète de la J17

Mercredi 20 décembre à 21h sur Canal + Sport

PSG – FC Metz

Mercredi 20 décembre à 21h sur Canal + Foot

OGC Nice – RC Lens

Mercredi 20 décembre à 21h sur Prime Video