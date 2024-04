Ligue 1 : L’arbitre de la J28 pour PSG / CF63 dévoilé

Au milieu de toutes les échéances importantes du moment pour le PSG, le train-train quotidien de la Ligue 1 Uber Eats se fait sa place notamment avec la 28e journée de championnat face au Clermont Foot. Une rencontre pour laquelle l’arbitre a été désigné.

Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Clermont Foot au Parc des Princes ce samedi 6 avril (21h sur Canal +). La rencontre sera la deuxième d’une série de trois matchs consécutifs au Parc des Princes, après la demi finale de la Coupe de France face au Stade Rennais, puis avant le quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Pour la réception des Auvergnats, c’est Gaël Angoula qui sera l’arbitre central. Ce dernier officiera pour la première fois de sa jeune carrière d’arbitre pour un match du Paris Saint-Germain, et croisera la route du club de la capitale pour la première fois depuis le 22 septembre 2012. A l’époque, Gaël Angoula était latéral droit du SC Bastia et recevait l’escouade de Zlatan Ibrahimovic dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Parisiens s’étaient imposés 0-4, et celui qui est désormais arbitre fédéral avait eu une petite altercation avec le géant suédois.

Cependant, Gaël Angoula, cette saison, a arbitré à trois reprises des matchs du Clermont Foot, pour trois défaites des Auvergnats. Sur son site officiel, la ligue indique que l’arbitre de 41 ans sera assisté ce samedi soir au Parc des Princes par Nicolas Rodrigues et un second arbitre à déterminer. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Karim Abed, quand Mathieu Vernice et Thomas Leonard seront à la VAR.