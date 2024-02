Ligue 1 – L’arbitre de Monaco / PSG désigné

Après son match nul arraché face au Stade Rennais (1-1), le PSG disputera une autre belle affiche cette semaine face à l’AS Monaco.

Large leader du championnat, le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions. Si les esprits sont tournés vers le huitième de finale retour face à la Real Sociedad le 5 mars prochain, les joueurs de Luis Enrique auront une belle répétition avant leur rencontre européenne. En effet, ce vendredi (21h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

À voir aussi : Le programme de la semaine du PSG avec le choc contre Monaco

Ruddy Buquet au sifflet



Et ce mardi, la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. C’est Ruddy Buquet qui officiera comme arbitre principal. Il sera accompagné par Julien Pacelli et Julien Guarrigues. Aurélien Petit occupera le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Yohann Rouinsard et Abdelali Chaoui ont été désignés comme arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Ruddy Buquet a arbitré trois rencontres des Rouge & Bleu pour trois succès face au Montpellier Hérault (3-0), le FC Metz (3-1) et le RC Strasbourg (1-2). Il a également été aux commandes deux matches des Monégasques pour un succès (3-0 face à Strasbourg) et une défaite (0-1 contre l’Olympique Lyonnais). En 11 matches de Ligue 1 dirigés, l’arbitre de 47 ans a distribué 40 cartons jaunes et 4 cartons rouges.