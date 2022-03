Ligue 1 – L’arbitre de PSG / Lorient dévoilé

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. À cette occasion, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – le FC Lorient. Ce mardi, la Ligue a dévoilé les arbitres de la journée de ce week-end. Ainsi, Hakim Ben El Hadj arbitrera cette rencontre entre Parisiens et Lorientais. Il sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Mohamed Benkemouche. Benjamin Lepaysant sera le quatrième arbitre. Enfin, Bruno Coué et Christian Guillard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Hakim Ben El Hadj n’a jamais arbitré le PSG lors de cet exercice 2021-2022. En revanche, il a déjà arbitré à deux reprises le FC Lorient pour un bilan d’une victoire (1-0 face à l’AS Monaco) et un match nul (0-0 contre le Stade de Reims). Cette saison, l’arbitre de 43 ans a dirigé 7 matches de Ligue 1 pour un total de 25 cartons jaunes distribués.