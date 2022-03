La trêve internationale bat toujours son plein et les joueurs rouge et bleu sont donc éparpillés un peu partout sur la planète. Un break qui est plutôt de bon ton pour le PSG qui doit reprendre ses esprits afin de conclure son exercice 2021-2022 convenablement. Le retour à la compétition sera notamment marqué par un choc au Parc des Princes face au FC Lorient ce dimanche 3 avril pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une semaine qui verra les féminines du club jouer leur peau face au Bayern Munich, là aussi au Parc des Princes. D’ailleurs, le club de la capitale a partagé le programme de sa semaine via son site officiel.

Ainsi, outre la section masculine, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle seront sur le pont ce mercredi afin de valider leur qualification pour les demi-finales de l’UWCL. Après avoir été victorieuses en terres munichoises grâce à un doublé retentissant de Marie-Antoinette Katoto (1-2), les Franciliennes s’avancent avec un avantage notable.

Le programme de la semaine du PSG