Ligue 1 : L’arbitre de PSG / MHSC désigné

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG accueille le MHSC ce vendredi (21h sur Prime Video) au Parc des Princes. Pour l’occasion, la Ligue a dévoilé l’arbitre qui officiera.

Pour la réception de Montpellier, c’est donc Ruddy Buquet qui sera l’arbitre central de la rencontre. L’homme de 46 ans foulera la pelouse du Parc des Princes pour la première fois de la saison. En Ligue 1 Uber Eats, l’arbitre fédéral a arbitré quatre rencontres en 2023/2024 et distribué trois cartons rouges, dix-neuf jaunes et accordé deux penaltys. Pour la rencontre PSG / MHSC, Ruddy Buquet sera accompagné des deux assistants que seront Guillaume Debart et Julien Pacelli. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain annonce également que Benjamin Lepaysant sera le quatrième arbitre. A la VAR, Jérémie Pignard et William Lavis officieront dans le car vidéo.