Ligue 1 : Le point médical avant PSG / Le Havre

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Le Havre ce samedi 27 avril (21h sur Canal +). Au Parc des Princes, le club de la capitale pourrait officialiser son titre de champion de France, avec tous ses joueurs présents pour l’occasion.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à recevoir Le Havre pour ce qui pourrait être le match du titre, le douzième de champion de France dans l’histoire Rouge & Bleu. En cas de victoire face aux Normands, les hommes de Luis Enrique, groupe au complet, devraient pouvoir célébrer. A la veille de cette rencontre, le club de la capitale a communiqué son point médical, on ne peut plus allégé. Un fait assez rare dans l’histoire récente du PSG, du moins assez pour être souligné. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain annonce donc que « Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain« . En parallèle, « Sergio Rico effectue des tests athlétiques au Campus PSG afin d’évaluer son état de forme et programmer par la suite un entraînement adapté« .