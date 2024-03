Ce vendredi soir, la 24e journée de Ligue 1 offrait une belle affiche entre l’AS Monaco et le PSG au Stade Louis II. Un score nul et vierge (0-0) mais passionnant entre les deux formations.

Avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (5 mars), le PSG avait un test parfait pour se préparer au mieux pour son échéance européenne. Ce vendredi, le leader du championnat affrontait l’AS Monaco, 3e de Ligue 1, au Stade Louis II. L’occasion parfaite pour Luis Enrique de faire tourner son effectif avec les présences de Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur le banc. Profitant des absences de Danilo Pereira et Marquinhos dans le secteur défensif, Nordi Mukiele était aligné en défense centrale aux côtés de Lucas Beraldo. Autre surprise, la titularisation de Carlos Soler au milieu de terrain. En attaque, Gonçalo Ramos était récompensé de ses efforts et pouvait marquer des points supplémentaires.

Le résumé du match

Dans ce premier acte, le PSG peut grandement remercier un Gianluigi Donnarumma impérial dans ses buts. Rapidement, le portier parisien s’est montré présent en repoussant une frappe puissante de Folarin Balogun (5′). Face à une défense expérimentale et en difficulté, les Monégasques ont enchaîné les occasions de buts mais le champion du monde 2021 a réalisé une claquette sur une frappe enroulée de Takumi Minamino (15′) et un arrêt réflexe splendide devant Maghnes Akliouche (29′). Avant cela, Wissam Ben Yedder a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres (24′). Juste avant la pause, le portier italien a repoussé deux autres tentatives de Wissam Ben Yedder (43′) et Maghnes Akliouche (45’+3). Côté parisiens, il n’y a rien à retenir de cette première période mis à part un tir timide de Marco Asensio. Une statistique prouve cette apathie offensive des Rouge & Bleu. Seulement trois ballons ont été touchés dans la surface de l’AS Monaco contre 18 pour l’ASM. Une première pour le PSG depuis 2016 et un match contre les Girondins de Bordeaux (seulement 2 ballons touchés dans la surface).

En début de seconde période, un nouveau fait marquant a marqué la rencontre. Kylian Mbappé a été remplacé par Randal Kolo Muani. Le numéro 7 parisien était souriant et ne semblait pas souffrir. Dans ce second acte, les Rouge & Bleu ont encore souffert pendant quelques minutes mais ont une nouvelle fois pu s’appuyer sur un Gianluigi Donnarumma décisif et un Manuel Ugarte précieux dans la récupération. Si Wissam Ben Yedder, en position de hors-jeu, a trouvé la transversale sur une belle reprise de volée. Avec les entrées de Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, le PSG a trouvé de l’explosivité dans son jeu et a eu quelques belles situations mais Bradley Barcola (67′) et Vitinha (75′) ont buté sur Radosław Majecki. Avec un PSG mieux aussi défensivement et un Manuel Ugarte très impactant sur le terrain, les joueurs de Luis Enrique ont très bien fini la rencontre mais n’ont pas réussi à trouver la faille face à une équipe monégasque fatiguée lors du second acte. Une rencontre qui se termine donc sur un score nul et vierge (0-0). Prochain match pour le PSG, le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad à Anoeta.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG et Vitinha. Bon match à tous !

5′ Première alerte pour le PSG mais Donnarumma est vigilant et repousse la frappe puissante de Balogun.

7′ Après un bon mouvement avec Asensio, Soler tarde trop à centrer mais obtient le corner. Ce dernier ne donnera rien.

12′ Excellent retour d’Ugarte pour stopper l’offensive menée par Minamino.

13′ Mbappé part dans une série de dribbles mais glisse et perd le ballon. Beaucoup de joueurs glissent sur la pelouse du Stade Louis II avec la pluie présente à Monaco.

14′ Encore une belle intervention défensive de Lucas Beraldo pour repousser un centre monégasque.

15′ QUELLE PARADE DE DONNARUMMA !!! Sur un corner rapidement joué, Minamino est trouvé à l’entrée de la surface. La frappe enroulée du Japanais prenait la direction de la lucarne mais Donnarumma détourne le ballon en corner.

20′ Belle combinaison du PSG. Sur le côté droit, Hakimi sert Mbappé, qui d’une subtile talonnade sert Asensio. L’Espagnol trouve la bonne position dans l’axe pour enrouler sa frappe mais Majecki capte finalement le ballon.

23′ Encore une belle intervention de Beraldo qui stoppe la montée puissante tout en puissance de Singo.

24′ Frayeur pour le PSG. Balogun prend le dessus sur Beraldo et sert avec réussite Ben Yedder. Le Français élimine Donnarumma et conclut dans le but vide. Mais l’attaquant de l’ASM était en position de hors-jeu.

29′ ENCORE UN ARRET INCROYABLE DE DONNARUMMA. Face à Akliouche, le portier parisien réalise une parade réflexe incroyable pour repousser le danger.

30′ Enormément de lacune défensive pour le PSG.

36′ Petite alerte pour Asensio qui se fait soigner sa cuisse aux bord de la pelouse. L’Espagnol se met au sol et va être remplacé.

39′ Changement pour le PSG. Asensio cède donc sa place à Barcola.

41′ Frappe lointaine et puissante de Vitinha, ça passe au-dessus.

42′ Encore une situation pour l’ASM. Trouvé dans la surface sur une passe de Fofana, Ben Yedder tire au-dessus.

43′ Nouvelle frappe de Ben Yedder, cette fois-ci Donnarumma repousse du pied.

43′ Après une passe manquée au milieu de terrain, Ugarte se rattrape très bien et réalise un excellent tacle dans les pieds de Fofana.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+1 Quinze ballons touchés dans la surface du PSG par l’AS Monaco contre seulement trois côté parisiens.

45’+2 Encore un arrêt de Donnarumma pour repousser une frappe d’Akliouche.

45’+4 En grande difficulté, le PSG peut grandement remercier Donnarumma dans cette première période. Le portier parisien a repoussé de nombreuses tentatives de l’ASM.

45′ La seconde période débute. Et une nouvelle fois, Luis Enrique fait sortir Kylian Mbappé pour l’entrée de Kolo Muani. Reste à savoir si c’est une décision du coach ou un pépin physique du Français qui a subi un petit choc à la cheville lors du premier acte.

45′ Hakimi récupère le brassard de capitaine.

48′ Excellent retour d’Ugarte pour contrer une frappe de Ben Yedder dans la surface. Le PSG s’en sort bien parce que Hakimi avait dans un premier temps contré une frappe du Français de la main de manière invonlontaire.

50′ À noter que Kylian Mbappé s’est installé en tribunes et n’est pas sur le banc du PSG.

57′ Cette fois-ci c’est la transversale qui sauve Donnarumma sur une belle reprise de volée de Ben Yedder. Le Français était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

59′ Double changement au PSG. Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos cèdent leur place à Nuno Mendes et Ousmane Dembélé.

60′ Dommage pour Beraldo. Le Brésilien devance le gardien Majecki mais ne cadre pas sa tête.

65′ Il y a du mieux au PSG depuis quelques minutes. On trouve plus facilement Barcola et Kolo Muani.

67′ Belle action construite entre Vitinha et Barcola. Le Français est retrouvé dans la surface et accélère mais sa frappe est détournée par Majecki .

. 71′ Superbe tacle de Beraldo pour contrer le tir de Balogun.

75′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Après une remontée de balle de Nuno Mendes, Barcola trouve Vitinha dans une bonne position mais la frappe du Portugais est détournée par Majecki.

77′ Fofana proche d’un but contre son camp en déviant un centre de Dembélé. Le PSG prend le dessus depuis plusieurs minutes.

78′ Belle intelligence défensive de Mukiele qui empêche Balogun de frapper grâce à un tacle qui l’accompagne en sortie de but.

85′ Encore une fois Dembélé créé beaucoup de différences mais sa passe pour Barcola est mal ajustée.

86′ Dernier changement pour le PSG. Soler cède sa place à Lee.

88′ Belle sortie de Donnarumma qui lit bien le jeu pour devancer Balogun.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+2 C’est terminé à Louis II. Le PSG et l’AS Monaco se quittent sur un match nul et vierge (0-0). les Parisiens peuvent remercier Donnarumma, énormément sollicité en première période. En seconde période, les débats se sont équilibrés mais pas suffisant pour trouver la faille.

Feuille de match AS Monaco / PSG

24e journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Julien Guarrigues – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Yohann Rouinsard et Abdelali Chaoui