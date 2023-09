Cet après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplaçait à Clermont dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu ont déçu avec un match nul à Gabriel Montpied (0-0)

Avant d’affronter Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG se déplaçait ce samedi après-midi à Clermont pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire quelques changements dans son onze de départ. Si sa structure en 4-3-3 n’a pas changé, il a décidé de faire souffler Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, et Warren Zaïre-Emery. Danilo Pereira était titulaire en défense centrale en compagnie de Milan Skriniar, alors que Marquinhos débutait dans le couloir gauche. Impressionnant contre Marseille, Bradley Barcola enchaînait une deuxième titularisation de suite. Il était associé à Fabian Ruiz et Vitinha au milieu de terrain. Malgré son doublé lors du Classico, Gonçalo Ramos débutait sur le banc. L’attaque était composée d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

Le résumé du match

Les Parisiens n’étaient pas dans le rythme dans ce premier acte. Sans conviction et avec un jeu assez lent, la première action des Rouge & Bleu est intervenue à la 19e minute. Après un débordement éclair de Kylian Mbappé sur son côté gauche, Ousmane Dembélé est trouvé en retrait mais sa frappe est parfaitement détournée par Mory Diaw (19′). Et malgré des difficultés dans le jeu, le PSG s’est procuré les meilleures occasions dans cette première période mais le gardien formé au PSG s’est interposé devant Kylian Mbappé (32′) et Ousmane Dembélé (40′). Sans être dangereux, les Clermontois ont posé quelques difficultés aux Parisiens (0-0).

Dans un début de seconde période très ouvert, Gianluigi Donnarumma a sorti une double parade exceptionnelle (46′) et un autre arrêt important quelques minutes plus tard (53′). De son côté, le PSG a continué à buter sur un Mory Diaw en état de grâce. Après un poteau de Kylian Mbappé (54′), l’ancien Parisien a sorti le grand jeu face à un Gonçalo Ramos en très bonne position mais trop hésitant dans sa finition (81)’. En fin de rencontre, le portier clermontois a sorti les tentatives de Danilo Pereira et Kylian Mbappé (90’+1). Un match nul qui n’arrange pas le PSG, qui aurait pu prendre la tête du championnat provisoirement. Les hommes de Luis Enrique rentrent déçus de ce déplacement en Auvergne et ne préparent pas au mieux le prochain match de Ligue des champions face à Newcastle (mercredi 4 octobre).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Clermont. Bon match à tous !!!

5′ Le PSG cherche ses marques en ce début de rencontre

9′ Excellent retour défensif de Bradley Barcola

11′ Premier corner pour le PSG. Le centre de Dembélé est trop long pour Barcola.

12′ Sur le contre, Clermont obtient un corner, qui ne donnera rien

15′ Mbappé réclame un penalty après un tirage de maillot. Pas de penalty sifflé même après vérification des images

19′ Première occasion pour le PSG ! Après un débordement éclair de Mbappé sur son côté gauche, le numéro 7 centre en retrait pour Dembélé. Mais la frappe du Français est parfaitement détournée en corner par Diaw.

27′ Danilo touche le ballon de la main dans la surface mais pas de penalty. Les Parisiens sont en difficulté depuis quelques minutes

30′ Après trente minute de jeu, seul Bradley Barcola est dans le rythme du match

31′ Sur corner, la tête de Nicholson passe au-dessus. Clermont se montre de plus en plus pressant dans la surface parisienne.

32′ Après une action construite plein axe, Mbappé se retrouve en position de frappe mais tire directement sur Diaw

33′ Dans la foulée, Kolo Muani manque sa frappe et Diaw repousse

38′ Le bon pressing de Kolo Muani sur Diaw donne un corner au PSG. Mais Dembélé manque complètement son centre

40′ Trouvé dans la profondeur par Vitinha, Dembélé reprend de volée mais Diaw détourne une nouvelle fois

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 C’est la pause (0-0). Le PSG n’est pas dans le rythme et Mory Diaw sort le grand jeu sur les actions parisiennes.

45′ La seconde période débute. Pas de changement au PSG

46′ Quelle double parade de Donnarumma sur sa ligne. Incroyable !!!

48′ Encore Dembélé mais sa frappe est déviée en corner

49′ La frappe lointaine d’Hakimi est détournée par Diaw

53′ Nouvelle occasion pour Clermont et nouvel arrêt de Donnarumma

54′ Sur le contre, Mbappé touche le poteau. Ça va d’un but à l’autre

58′ Trouvé sur un centre de Ruiz, Vitinha ne cadre pas sa tête

64′ Double changement au PSG. Ramos et Zaïre-Emery remplacent Barcola et Vitinha

67′ Gros cafouillage juste devant Donnarumma. Ça devient compliqué pour les Parisiens

74′ Carton jaune pour Zaïre-Emery. Le Titi stoppe volontairement une offensive adverse

77′ Touché dans la surface, Kolo Muani reste au sol. Après vérification des images, pas de penalty pour le PSG

80′ Mbappé tombe dans la surface mais reçoit un carton jaune pour simulation

81′ Grosse occasion pour le PSG après une sublime action collective. Seul face à Diaw, Ramos hésite trop et pique son ballon mais Diaw s’interpose.

89′ Gros tacle de Danilo

90′ Six minutes de temps additionnel

90’+1 La tête de Danilo est détournée une nouvelle fois pas Diaw

90’+1 Cette fois-ci c’est Mbappé qui frappe sur Diaw

90’+3 Carton jaune pour Ruiz pour contestation

90’+6 C’est terminé. Le PSG n’aura pas réussi à trouver la faille sur la pelouse de Clermont (0-0) avec un grand Mory Diaw. Le club de la capitale occupe provisoirement la deuxième place. Les Parisiens ne préparent pas au mieux leur déplacement à Newcastle mercredi prochain.

Feuille de match Clermont / PSG

7e journée de Ligue 1 – Stade : Gabriel Montpied – Horaire : 17 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Nicolas Rodrigues – Quatrième arbitre : Romain Delpech – VAR : Hamid Guenaoui et Abdelali Chaoui – Cartons : Gonalons (57′), Zaïre-Emery (74′), Mbappé (80′), Konaté (90′), Ruiz (90’+3)