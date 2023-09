Pour la première fois de la saison, le PSG monte sur le podium de Ligue 1 grâce à son éclatante victoire sur la pelouse de l’OL (1-4).

Le PSG de Luis Enrique est enfin lancé dans cet exercice 2023-2024. Après deux matches nuls frustrants face au FC Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), les Parisiens ont séduit lors des deux affiches contre le RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (1-4). De quoi permettre au technicien espagnol de faire le plein de confiance juste avant cette première trêve internationale de la saison. Les Rouge & Bleu occupent la 2e place du classement avec 8 points, soit deux unités de retard sur le leader, l’AS Monaco (10 pts). L’Olympique de Marseille complète ce podium et est dépassé par son rival à la différence de but (+3 contre +5).

PSG / Nice au retour de la trêve

Sans compétition européenne cette saison, l’ASM a parfaitement lancé son début de championnat grâce notamment à un Takumi Minamino enfin à l’aise au sein la formation du Rocher. Les champions de France 2017 ont livré un récital face à un RC Lens (3-0) en difficulté et relégable. De son côté, l’Olympique de Marseille a réussi à ne pas s’imposer face au FC Nantes (1-1) en ayant joué la quasi intégralité du match en supériorité numérique. Dans les autres résultats marquants de cette 4e journée de Ligue 1, Le Havre s’est largement imposé sur sa pelouse face au FC Lorient (3-0) tandis que les rencontres Metz/ Reims (2-2) et Toulouse/Clermont (2-2) se sont soldées par des matches nuls prolifiques. De son côté, l’OGC Nice, prochain adversaire du PSG, s’est imposé face au RC Strasbourg (2-0). Cette prochaine rencontre face aux Aiglons (vendredi 15 septembre à 21h) marquera le début d’un long marathon avec le début de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (19 septembre) puis le Classique face à l’OM (24 septembre), soit trois matches d’affilée au Parc des Princes.

Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

FC Nantes / Olympique de Marseille (1-1)

Stade Brestois / Stade Rennais (0-0)

AS Monaco / RC Lens (3-0)

Toulouse FC / Clermont Foot (2-2)

Le Havre / FC Lorient (3-0)

LOSC / Montpellier HSC (1-0)

FC Metz / Stade de Reims (2-2)

OGC Nice / RC Strasbourg (2-0)

Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain (1-4)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 10 points (+8) Paris Saint-Germain – 8 pts (+5) Olympique de Marseille – 8 pts (+3) Stade de Reims – 7 pts (+3) Stade Brestois – 7 pts (+0) LOSC – 7 pts (+0) Stade Rennais – 6 pts (+4) OGC Nice – 6 pts (+2) RC Strasbourg – 6 pts (-2) Le Havre – 5 pts (+2) FC Lorient – 5 pts (+0) Toulouse FC – 5 pts (-1) FC Metz – 5 pts (-3) Montpellier HSC – 4 pts (+0) FC Nantes – 2 pts (-3) Clermont Foot – 1 pt (-5) RC Lens – 1 pt (-6) Olympique Lyonnais – 1 pt (-7)