Ligue 1 – Le PSG prend ses distances en tête du classement

Le PSG a réalisé l’une des belles opérations de cette 14e journée de Ligue 1 en s’imposant en infériorité numérique sur la pelouse du Havre (0-2).

Avec la première défaite de l’OGC Nice samedi soir face au FC Nantes (1-0), le PSG savait en avance qu’il avait une belle occasion à saisir pour prendre ses distances en tête de la Ligue 1. Si les Rouge & Bleu ont très mal débuté la rencontre face au Havre, ils ont fait preuve de résilience et de caractère pour s’imposer en patron (0-2) avec une infériorité numérique pendant plus de 80 minutes. Avec ce succès en Normandie, le club parisien compte désormais quatre points d’avance sur les Aiglons et avec une différence de buts confortable (+25 contre +9).

Encore une défaite pour l’OL

Troisième de Ligue 1, l’AS Monaco a bien réagi après la claque reçue au Parc des Princes (5-2) lors de la journée précédente. Face à Montpellier, l’ASM s’est imposée sur le score de 2-0 et revient à deux longueurs des Niçois. Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais a subi un nouveau revers face au RC Lens (3-2). La huitième défaite des Gones depuis le début de saison (1 victoire et 4 nuls). Mais, ils restent tout de même à porter de la place de barragiste, occupée par le FC Lorient. Les Merlus ont concédé le nul face à Toulouse (1-1) tandis que Clermont s’est incliné largement sur la pelouse du Stade Brestois (3-0). De son côté, l’Olympique de Marseille a remporté son match face au Stade Rennais (2-0). Pour sa prochaine rencontre, le PSG recevra le FC Nantes, au Parc des Princes, le samedi 9 décembre à 21 heures (Canal Plus Foot), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une équipe nantaise qui a fait subir la première défaite de la saison à l’OGC Nice pour la première de Jocelyn Gourvennec sur le banc des Canaris.

Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

Stade de Reims / RC Strasbourg (2-1)

RC Lens / Olympique Lyonnais (3-2)

FC Nantes / OGC Nice (1-0)

Le Havre / Paris Saint-Germain (0-2)

Stade Brestois / Clermont Foot (3-0)

AS Monaco / Montpellier HSC (2-0)

Toulouse FC / FC Lorient (1-1)

LOSC / FC Metz (2-0)

Olympique de Marseille / Stade Rennais (2-0)

Le classement de Ligue 1