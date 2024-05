Ce mercredi soir, le PSG affrontait Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient retrouver le goût de la victoire après leur défaite contre Toulouse dimanche (1-3). Une mission accomplie par les Rouge & Bleu, victorieux 1-2.

Le PSG retrouvait le chemin des terrains ce mercredi soir avec le déplacement à l’Allianz Rivieira pour y défier l’OGC Nice pour le match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait faire sans Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Sergio Rico, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Randal Kolo Muani, Keylor Navas et Achraf Hakimi. Pour cette rencontre contre les Niçois, le coach espagnol avait de nouveau offert des surprises dans son équipe de départ avec les titularisations d’Arnau Tenas, Yoram Zague, Milan Skriniar ou encore Lee Kang-In.

Le résumé du match

Dans un début de rencontre cadenassé, le PSG s’est fait une grosse frayeur. Après une passe trop courte de Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery s’est fait subtiliser le ballon par Khéphren Thuram, avant d’armer une frappe qui a touchée le poteau (5′) d’Arnau Tenas. Un premier avertissement pour les Rouge & Bleu dans ce premier acte. Mais, Bradley Barcola a ensuite pris le match en main. Après une récupération haute du PSG, Bradley Barcola a trompé Marcin Bulka après un service de Fabian Ruiz (0-1, 18′). Quelques minutes plus tard, l’ailier de 21 ans a une nouvelle fois été décisif. Après avoir facilement éliminé Jordan Lotomba grâce à sa vitesse, l’ancien Lyonnais a servi au second poteau Yoram Zague, qui a conclu dans le but vide. Le premier but en professionnel pour le Titi, qui fêtait ses 18 ans ce mercredi 15 mai. Cependant, comme trop souvent, les joueurs de Luis Enrique ont redonné espoir à leur adversaire. Sur une relance manquée de Marquinhos, bien gêné par une faute pourtant évidente de Terem Moffi, le Gym en a profité. Jérémie Boga a trompé Arnau Tenas, qui n’a pas eu la main assez ferme pour sortir le ballon. Par la suite, les Aiglons se sont procurés des situations chaudes, non converties par Jérémie Boga (36′) Terem Moffi (38′) et Morgan Sanson (45′). Une première période animée à l’Allianz Riviera avec un court avantage pour le PSG (1-2).

Dans une seconde période soporifique, le PSG n’est pas parvenu à se créer de situation dangereuse pendant de nombreuses minutes. En face, l’OGCN a manqué aussi de tranchant en attaque malgré un Jérémie Boga intenable sur son côté. Et le match aurait pu tourner sur une erreur de relance d’Arnau Tenas, qui s’est finalement bien rattrapé pour repousser la frappe de Gaëtan Laborde (72′). Dans la foulée, un évènement a mis fin aux espoirs des Aiglons. Performant depuis le début du match, Bradley Barcola a provoqué le carton rouge direct de Melvin Bard (75′). Après un corner bien dégagé par la défense du PSG, l’ailier de 21 ans partait en contre mais a été stoppé par le défenseur niçois dans le camp parisien. Une expulsion logique pour Melvin Bard, qui était en position de dernier défenseur. Par la suite, les champions de France sont parvenus à tenir le score et auraient même pu aggraver la marque, mais Bradley Barcola a touché le poteau sur un centre puissant de Yoram Zague (78′). Les joueurs de Luis Enrique s’imposent sur le score de 1-2 à l’Allianz Riviera. Un PSG sérieux a mis fin à une série de quatre matches sans victoire (1 nul et 3 défaites) et renoue avec la victoire. Pour son dernier match de Ligue 1, le club parisien se déplacera sur la pelouse du FC Metz dimanche dans le cadre de la 34e journée du championnat, face à un adversaire à la lutte pour le maintien.

Fil du match

Le match débute dans 10 minutes.

0′ – Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ – La première frappe du match est à mettre à l’actif de Vitinha. Après avoir tenté de trouver une faille dans la défense niçoise, sans réussite, Vitinha a armé une frappe de loin, mais Bulka a capté le ballon sans danger.

5′ – Première grosse occasion pour l’OGC Nice. Sur une perte de balle dangereuse de Zaire-Emery dans l’axe, suite à une passe trop courte de Skriniar, Thuram récupère et touche le poteau de Tenas !!

9′ – Barcola réalise un petit festival technique pour éliminer plusieurs joueurs niçois, mais l’ancien Lyonnais perd ensuite le ballon à l’entrée de la surface.

10′ – Belle défense de Beraldo, qui stoppe la progression de Cho.

15′ – Après un quart d’heure de jeu, le PSG ne s’est pas encore procuré d’occasion dans cette rencontre.

18′ – BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-1). Après une récupération très haute sur le terrain du Gym, Ruiz sert Barcola dans la surface. L’ailier du PSG ne tremble pas pour tromper Bulka d’un plat du pied.

19′ – Un très bon message envoyé par Barcola à Didier Deschamps, à un jour de la liste pour l’Euro 2024.

20′ – Carton jaune pour Zague après une main volontaire pour stopper une passe de Thuram.

23′ – BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE YORAM ZAGUE (0-2). Servi par Zaire-Emery sur le côté gauche, Barcola accélère, élimine facilement Lotomba grâce à sa vitesse et sert un ballon parfait à Zague au second poteau, qui marque dans le but vide. Le premier but en professionnel pour le Titi, lui qui fête ses 18 ans aujourd’hui.

25′ – Carton jaune pour Beraldo après une faute en retard sur Cho. Les deux latéraux du PSG sont déjà avertis.

32′ – Réduction de l’écart de l’OGC Nice (1-2). Après une erreur de relance de Marquinhos, Boga récupère le ballon, rentre dans la surface et sert en retrait Cho. La frappe de l’ancien Angevin finit dans le but de Tenas, qui a touché le ballon mais n’a pas la main assez ferme pour sortir la frappe.

33′ – Marquinhos reçoit un carton jaune après avoir mal réagi. Le capitaine parisien estime qu’il a été victime d’une faute avant son erreur de relance.

36′ – Tenas réalise un bel arrêt sur une frappe de Boga. Les Niçois avaient réalisé une belle combinaison pour mettre à mal la défense parisienne.

38′ – Marquinhos réalise un tacle décisif pour contrer une frappe de Moffi. Les Parisiens sont en danger.

44′ – Très beau geste technique de Barcola pour éliminer Lotomba sur son côté gauche. L’ailier parisien est clairement le meilleur parisien de cette première période.

45′ – Après une perte de balle de Ruiz au milieu de terrain, Sanson décide de frapper mais ça passe au-dessus. L’OGCN avait un 3 contre 2 à jouer.

45′ – Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 – C’est la pause à l’Allianz Riviera avec un avantage au score pour le PSG (1-2). Dans une rencontre animée, Barcola a parfaitement lancé sa formation (1 but et 1 passe décisive), mais comme souvent, les Parisiens ont relancé leur adversaire avec une réduction de l’écart de Boga.

46′ – La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ – Monté pour apporter un soutien offensif, Ruiz sert Barcola sur le côté gauche. L’ailier tente une frappe enroulée mais ça ne trouve pas le cadre.

55′ – Les Parisiens se montrent peu dangereux depuis le retour des vestiaires.

60′ – C’est l’heure de jeu et le PSG mène toujours au score face à une équipe niçoise peu dangereuse dans ce second acte.

60′ Boga accélère et rentre dans la surface parisienne après avoir éliminé deux Parisiens, mais sa frappe enroulée n’est pas cadrée.

61′ – Après une grosse accélération, Sanson sert Laborde sur le côté droit. Le nouvel entrant centre en direction de Thuram, bien gêné par Zaire-Emery pour armer sa tête correctement. Tenas rassure ensuite sa défense en captant le ballon qui traînait.

65′ – Sur un centre de Ramos, Barcola se jette mais est trop court pour reprendre le ballon dans l’axe.

66′ – Marquinhos reste vigilant pour mettre un ballon en corner face à l’intenable Boga. Le corner ne donnera rien.

70′ – Les Parisiens maîtrisent le ballon mais ne se procurent toujours pas de situation de but.

71′ – Double changement au PSG. Lee et Ramos cèdent leur place à Asensio et Mayulu.

71′ – Avec ce changement, Asensio évolue au poste de faux numéro 9.

72′ – Tenas proche de se faire punir. Après avoir manqué sa relance, le gardien voit le ballon revenir dans les pieds de Laborde. Mais le portier espagnol se rattrape bien en stoppant la tentative de l’attaquant niçois.

75′ – CARTON ROUGE POUR BARD. Après un corner bien dégagé par le défense parisienne, Barcola veut partir en contre mais Bard le percute dans le camp parisien. Le défenseur niçois est considéré comme le dernier défenseur et reçoit logiquement ce carton rouge.

78′ – LE POTEAU DE BARCOLA. Sur un centre puissant de Zague, Barcola surgit au second poteau mais touche finalement le poteau.

83′ – Changement au PSG. Ruiz cède sa place à Soler.

84′ – Sur corner, Boudaoui est trouvé de la tête au premier poteau, mais ça passe à côté du but de Tenas.

88′ – Les Niçois multiplient les corners en cette fin de rencontre. Pour le moment, la défense parisienne s’est montrée sérieuse dans cet exercice souvent défaillant cette saison.

90′ – Quatre minutes de temps additionnel.

90’+1 – Bonne couverture de Skriniar pour dégager un ballon en profondeur face à Guessand.

90’+3 – Carton jaune pour Rosario après une faute en retard sur Zaire-Emery.

90’+4 – C’est terminé à l’Allianz Rivieira. Un PSG sérieux, avec un Barcola en feu, s’impose face à Nice (1-2) et met fin à sa série de match sans victoire. Les Parisien disputeront un dernier match de Ligue 1 face au FC Metz dimanche soir.

Feuille de match OGC Nice / PSG

32e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Alexis Auger – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Eric Wattelier et Mehdi Mokthari – Buts : Barcola (18′), Zague (23′), Cho (32′) – Cartons : Zague (20′), Beraldo (25′), Marquinhos (33′), Bard (75′, rouge), Rosario (90’+3)