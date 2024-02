Ligue 1 – Le PSG s’impose à Strasbourg dans la douleur

Ce vendredi soir, le PSG devait reprendre sa marche en avant en Ligue 1 avec son déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Malgré des frayeurs en seconde période, les Rouge & Bleu reviennent avec les trois de la victoire (1-2) de leur déplacement en Alsace

Ce vendredi, Le PSG débutait son marathon de matches à Strasbourg. Après son match nul décevant face au Stade Brestois (2-2), le club parisien devait montrer des signes d’amélioration dans le jeu avant les échéances importantes. Et pour cette rencontre face aux Alsaciens, Luis Enrique avait une nouvelle fois réservé quelques surprises dans son onze avec les titularisations de Lucas Beraldo dans l’axe et de Carlos Soler au poste de latéral droit. De son côté, Vitinha était laissé sur le banc au coup d’envoi. Le trio offensif Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé était aligné. Et dans la douleur et quelques frayeurs en fin de rencontre, les Parisiens se sont imposés à la Meinau (1-2).

Le résumé du match

Cette rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG est partie sur un très gros rythme. Dès la 40e seconde de jeu, le RCSA a failli profiter d’un cafouillage dans la surface parisienne. Heureusement, Gianluigi Donnarumma a réalisé une parade magistrale sur la tentative à bout portant de Moïse Sahi Dion (1′). En difficulté en début de rencontre, les Rouge & Bleu auraient pu mettre un gros coup de froid à la Meinau. Après un tacle à retardement de Lucas Perrin sur Randal Kolo Muani dans la surface, Kylian Mbappé avait l’opportunité de marquer son 20e but en Ligue 1. Mais le penalty du numéro 7 a été détourné par le portier Alaa Bellaarouch, parti du bon côté (6′). Après une autre occasion pour le RCSA avec une lourde frappe d’Habib Diarra qui a touché la transversale de Gigio Donnarumma, les joueurs de Luis Enrique ont commencé à prendre peu à peu le contrôle du match. Et finalement, le leader du championnat a fini par prendre l’avantage dans cette rencontre sur une grosse erreur du gardien strasbourgeois. Trop lent pour dégager son ballon, Alaa Bellaarouch a vu son dégagement être contré par Marco Asensio. Un cadeau qui a parfaitement profité à Kylian Mbappé (0-1, 31′). Un court avantage à la pause pour le PSG (0-1).

Et comme trop souvent ces derniers temps, les Rouge & Bleu ont montré un manque de maîtrise dans ce second acte. Pourtant, les champions de France avaient parfaitement débuté cette deuxième période. Sur un contre parfaitement orchestré, Marco Asensio a profité d’un centre de Kylian Mbappé pour doubler la mise dès le retour des vestiaires (0-2, 49′). Mais par la suite, les Parisiens n’ont plus rien montré dans le jeu. Et rapidement, le RCSA a relancé le match. Sur un centre parfait au second poteau d’Angelo Gabriel, Dilane Bakwa, laissé seul par Carlos Soler, a trompé de près Gianluigi Donnarumma (1-2, 68′). Et le portier parisien a comme souvent sauvé sa formation en grande difficulté. Dans la foulée de leur but, les Strasbourgeois étaient proches d’égaliser suite à une erreur de relance de Fabian Ruiz mais le gardien italien a réalisé une double parade déterminante sur des frappes d’Habib Diarra et Angelo Gabriel. En fin de match, les Parisiens ont grandement souffert et se sont notamment fait peur sur une ultime situation d’Abakar Sylla (90’+3) sur un coup de pied arrêté. En grande difficulté dans ce second acte, les Parisiens reviennent malgré tout de leur déplacement en Alsace avec les trois points mais ils devront rapidement se montrer plus convaincant dans le jeu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné le RC Strasbourg. Bon match à tous !!!

1′ Premières grosse situation pour Strasbourg. Après un gros cafouillage dans la surface parisienne, Sahi Dion voit sa frappe à bout portant être détournée par un Donnarumma magistral sur sa ligne.

4′ Penalty pour le PSG !!! Après une percée de Kolo Muani balle au pied, Perrin tacle l’attaquant parisien à retardement.

6′ OH NON KYLIAN BUTE SUR BELLAAROUCH.

15′ À noter le bon début de match de Kolo Muani. Le Français se montre disponible et adroit sur son côté gauche.

19′ Après une mauvaise remise de la tête de Soler, Habib Diarra profite de cette erreur pour armer une grosse frappe depuis l’extérieur de la surface mais ça touche la transversale de Donnarumma.

22′ Alerte pour Lucas Hernandez au niveau du genou. Il est soigné sur le bord de la pelouse

23′ Le Français revient sur le terrain.

26′ Belle défense d’Ugarte pour contrer une frappe d’Habib Diarra.

30′ Carton jaune pour Lucas Hernandez suite à une faute sur Mwanga.

31′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (0-1). Les Parisiens profitent d’une grosse erreur de Bellaarouch. Le dégagement du portier strasbourgeois est contré par Asensio. Le ballon revient sur Mbappé qui profite du cadeau pour marquer dans le but vide. Sa 20e réalisation de la saison en Ligue 1.

39′ Après une récupération au milieu de terrain, Kolo Muani mène une attaque rapide et profite des appels de ses partenaires pour tenter sa chance depuis l’extérieur de la surface. Mais ça passe à côté.

40′ Mbappé se tient le coude gauche après un duel avec Senaya.

45′ Cinq minutes de temps additionnel.

45’+4 Très belle séquence de jeu du PSG dans le camp du RCSA. Le centre d’Asensio est dégagée par la défense alsacienne.

45’+5 C’est la pause à la Meinau. Après avoir manqué un penalty en début de rencontre, Kylian Mbappé a profité d’une grosse erreur du gardien du Racing pour donner l’avantage aux Rouge & Bleu (0-1).

Mi-temps au Stade de la Meinau ! Le PSG mène 1-0 grâce à un but de Mbappé



🗣️ Que retenez-vous de cette 1ère période ?!



— Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2024

46′ La deuxième période débute. Pas de changement des deux côtés.

49′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (0-2) sur un contre rapide parfaitement orchestré. Depuis le milieu de terrain, Ruiz sert de l’extérieur du pied Mbappé en profondeur. Le Français centre au second poteau pour Asensio. Avec plein de sang froid, l’Espagnol contrôle le ballon et trompe sans trembler Bellaarouch.

54′ Changement au PSG. Ugarte cède sa place à Vitinha .

. 63′ Resté au sol pendant quelques minutes, Mbappé est conspué par le public de la Meinau après avoir été touché au visage par Senaya sur une action. Le Strasbourgeois a reçu un avertissement pour cette faute.

67′ La frappe lointaine d’Habib Diarra passe loin du but de Donnarumma

68′ Réduction de l’écart du RCSA (1-2). Trouvé sur un centre au second poteau d’Angelo, Bakwa, laissé seul par Soler, trompe Donnarumma de près.

68′ Juste après ce but, le PSG réagit. Sur un ballon mal renvoyé par la défense alsacienne, Ruiz frappe de loin mais Bellaarouch s’interpose.

69′ Le RCSA proche de l’égalisation. Après une perte de balle dangereuse de Ruiz, Donnarumma est décisif avec un double arrêt sur des frappes de Diarra et Angelo.

70′ Le portier parisien en colère contre ses partenaires.

78′ En difficulté, le PSG se fait encore avoir sur un centre au second poteau. Mais cette fois-ci, Bakwa ne cadre pas sa frappe.

79′ Bon positionnement de Marquinhos pour couper le centre de Diarra.

82′ Double changement au PSG. Marquinhos et Kolo Muani cèdent leur place à Danilo et Ramos. Mbappé récupère le brassard de capitaine.

87′ Nouveau changement au PSG. Deux mois après sa dernière apparition en Ligue 1, Mukiele prend la place de Carlos Soler.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+2 Les Parisiens souffrent et subissent dans ces dernières minutes.

90’+3 Le PSG se fait peur. Sur un coup franc, Sylla ne met pas assez de puissance de la tête pour tromper Donnarumma.

90’+6 C’est terminé à la Meinau. Après s’être fait des frayeurs dans cette seconde période, le PSG revient de son déplacement à Strasbourg avec les trois points. Une victoire importante pour reprendre provisoirement une belle avance en tête du classement.

Fin du match et victoire du PSG 2-1 !



✅ Donnez vos tops et vos flops de ce match ❌



— Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2024

Feuille de match Strasbourg / PSG

20e journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokhtari – Buts : Mbappé (31′), Asensio (49′), Bakwa (68′) – Cartons : Sissoko (26′), L.Hernandez (30′), Mwanga (53′), Senaya (63′)