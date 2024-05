Le Trophée des Champions devrait cette année bien se tenir en été contrairement au dernier en date. Champion de France 2024, le PSG sera engagé pour ce rendez-vous qui devrait avoir lieu une semaine avant la reprise de la Ligue 1, au mois d’août prochain.

Avec l’acquisition récente de son douzième titre de champion de France dans son histoire, le PSG est d’ores et déjà engagé à reprendre la compétition une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Cette dernière reprendra ses droits le 17 août prochain. L’adversaire du Paris Saint-Germain sera l’Olympique Lyonnais ou l’AS Monaco, en fonction du résultat de la finale de Coupe de France (25 mai prochain sur BeIN Sports & France TV à 21h). En cas de victoire parisienne, les Monégasques seront de la partie, et dans le cas contraire les Lyonnais répondront présents, s’ils l’emportent sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Comme à l’accoutumée, le Trophée des Champions sera délocalisé à l’étranger, et cet été 2024, le premier titre national en France se disputera en Chine, à Pékin, selon RMC Sport.

Au terme de sa de tournée estivale en Chine également, le Paris Saint-Germain tentera de remporter son onzième Trophée des Champions en douze participation. En onze participation jusque-là, le PSG a cédé le titre à une reprise en 2021 face au LOSC. Sur cette dernière décennie, les deux adversaires potentiels que sont l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, ont perdu à deux reprise chacun le trophée face au club de la capitale, ce qui devrait offrir, peu importe l’adversaire, une petite revanche à prendre pour ces derniers. Par ailleurs, la Chine accueillera le Trophée des Champions pour la quatrième fois dans son histoire après les éditions 2014 (vs Guingamp à Pékin), 2018 (vs Monaco à Shenzhen) et 2019 (vs Rennes à Shenzhen).