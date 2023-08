Ligue 1 – Les chiffres à retenir avant Toulouse / PSG

Le PSG affronte le Toulouse FC ce samedi sur la pelouse du Stadium (21h00, 2ème journée de Ligue 1). Voici les chiffres à retenir entre ces deux équipes à quelques heures du coup d’envoi.

Malgré une domination outrageuse, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul face au FC Lorient la semaine passée pour son entrée en lice en Ligue 1 (0-0). Il faudra afficher les mêmes intentions contre Toulouse ce jour pour les Parisiens, tout en y associant une meilleure efficacité. Cela tombe plutôt bien puisque Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient être de la partie.

Le PSG à l’avantage des chiffres

Pour ce qui est du bilan comptable, c’est la 75e fois que ces deux équipes se font face. La balance penche assez nettement en faveur des Rouge et Bleu avec 43 victoires, 13 nuls et 18 revers. En outre, le Téfécé n’est pas parvenu à tromper la vigilance rouge et bleu lors de ses trois dernières réceptions. Mieux, le club de la capitale n’a plus perdu en terrain hostile depuis sept déplacements. Des chiffres qui pourraient augurer de belles choses. Reste que les Toulousains sortent d’une saison 2022-2023 aboutie et d’un premier match intéressant au sein de l’élite avec une victoire glanée du côté de Nantes (1-2). La méfiance sera donc de mise. Surtout avec de nombreux nouvelles recrues qui doivent encore prendre leurs marques. Les hommes de Luis Enrique se doivent toutefois de rendre une copie à la hauteur afin de lancer leur saison ce samedi soir.