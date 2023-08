Toulouse / PSG : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360), le PSG se déplace sur la pelouse de Toulouse. L’occasion pour Luis Enrique de relancer dans la compétition Kylian Mbappé.

Une semaine après son match nul face au FC Lorient (0-0), le PSG effectue son premier déplacement de la saison sur la pelouse du Toulouse FC, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe. De leur côté, Juan Bernat et Marco Verratti ne sont pas convoqués en raison de leur avenir flou chez les Rouge & Bleu. Un temps incertain en raison d’un syndrome viral, Carlos Soler est bien présent dans le groupe de Luis Enrique.

Vers une attaque Dembélé-Ramos-Mbappé

Et sans surprise, Gigio Donnarumma va débuter dans les buts face au TFC. En défense un doute subsiste encore sur la titularisation de Marquinhos, victime de quelques pépins physiques la semaine passée. Si le Brésilien ne débute pas la rencontre, Danilo Pereira prendrait place en défense centrale aux côtés de Milan Skriniar. Comme face au FC Lorient, les couloirs défensifs seront occupés par Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte devrait être reconduit, tout comme le Titi Warren Zaïre-Emery. De son côté, Lee Kang-In pourrait intégrer l’entrejeu, selon Le Parisien. Enfin, Kylian Mbappé a de grande chance d’être réintégré dans le onze de départ. Le numéro 7 pourrait être associé aux deux recrues offensives, Ousmane Dembélé, sur l’aile droite, et Gonçalo Ramos, en pointe. De son côté, L’Equipe voit un onze de départ légèrement différent avec la titularisation de Vitinha dans l’entrejeu en lieu et place de Lee Kang-In.

Feuille de match Toulouse / PSG

2ème journée de Ligue 1 – Stade : Stadium TFC – Horaire : 21h – Diffuseurs : Canal Plus Foot / Canal Plus 360 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Bruno Coué et Aurélien Drouet

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (ou Danilo), Skriniar L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Lee – Dembélé, G.Ramos, Mbappé

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos (c) L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, G.Ramos, Mbappé XI du Toulouse FC : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra – Sierro (c), Casseres, Genreau (ou Schmidt) – Aboukhlal, Dallinga, Suazo

