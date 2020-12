La quatorzième journée de Ligue 1 Uber Eats bat son plein ce dimanche. Lille (26 points) reçoit à 17 heures (Canal +) les Girondins de Bordeaux, 10e du classement avec 19 unités, avec pour objectif la première place du classement. A Paris, on va donc suivre cette confrontation avec attention. Un plus tôt dans la journée, grâce à un but de Niang le Stade Rennais a retrouvé le chemin de la victoire à Nice (0-1), club lui aussi mal en point. En Loire-Atlantique, plus de 300 supporters du FC Nantes ont manifesté aux abords de La Beaujoire avant la réception de Dijon. Les fans des Canaris exigeaient le départ du président Waldemar Kita. La manifestation a dégénéré pour tourner aux affrontements avec les forces de l’ordre. Sur le terrain, les Nantais ont concédé le nul 1-1. Les (autres ?) Bretons sont en forme. Outre Rennes, le Stade Brestois 29 s’est imposé 2-1 contre le Stade de Reims. Le FC Lorient a passé un 3-0 à des Nîmois pas très crocos. Du côté de l’est, Strasbourg et Metz se sont séparés sur un 2-2.

LOSC : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Soumaré, Bamba – David, Yilmaz

FCGB : Costil – Sabaly, Baysse, Pablo, Benito – Otávio, Basic – Zerkane, Ben Arfa, Oudin – De Préville