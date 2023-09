Ligue 1 : Manuel Ugarte nominé pour le joueur du mois d’août

Pour ses premiers pas sous le maillot du PSG, Manuel Ugarte fait forte impression. Des prestations très remarquées justement récompensées ce jour.

S’il y a bien une recrue qui a démarré son aventure au PSG tambours battants, c’est bien Manuel Ugarte. Transfuge du Sporting pour la coquette somme de 60 millions d’euros, l’Uruguayen a suscité pas mal de questionnements au moment de son arrivée cet été. Des interrogations toutefois rapidement balayées au gré des performances XXL qu’il délivre. Monstrueux au milieu de terrain, il abat un travail considérable. Ses statistiques parlent d’ailleurs pour lui puisque lors des quatre premières journées de Ligue 1, celui-ci a récupéré la bagatelle de 41 ballons. Un chiffre tout simplement ahurissant.

C'est aussi la rentrée pour les Trophées UNFP du Joueur du Mois 🏆



Trois joueurs ont été au-dessus du lot et sont nommés en @Ligue1UberEats 🤩



T.Minamino 🇯🇵

M.Ugarte 🇺🇾

M.Tamari 🇯🇴



Votez pour votre favori ici : https://t.co/holN4l3QpC#TropheesUNFP pic.twitter.com/OvlhEPASny — UNFP (@UNFP) September 13, 2023

Manuel Ugarte face à une concurrence farouche

Et logiquement, cela lui vaut d’être récompensé en Ligue 1. On connaît ainsi le nom des trois nominés pour devenir le joueurs du mois d’août en Ligue 1 et Manuel Ugarte en fait partie. Il devra néanmoins faire face à une sacrée concurrence afin de remporter ce premier trophée UNFP de la saison. En effet, Takumi Minamino, auteur de trois buts et de trois offrandes en quatre rencontres avec Monaco, et Musa Al-Taamari, buteur à trois reprises lui aussi avec Montpellier, sont également présents.