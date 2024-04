Le PSG est officiellement devenu champion de France ce week-end. Un titre qui a une saveur particulière pour le capitaine parisien, Marquinhos.

Le PSG et ses supporters peuvent avoir le sourire ce lundi matin. Le club de la capitale est officiellement devenu champion de France pour la douzième fois et soulève par la même occasion le 50e trophée de son histoire. Une nouvelle preuve de l’hégémonie des Rouge & Bleu sur la scène nationale. Et ce titre a notamment une saveur particulière pour Marquinhos. Après être devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club il y a quelques jours, le Brésilien de 29 ans a remporté son 9e titre de champion de France et devient le joueur le plus sacré en Ligue 1, à égalité avec son ancien partenaire Marco Verratti. « Avec leurs sept titres, les historiques stéphanois Jean-Michel Larqué et Hervé Revelli, le trio lyonnais Grégory Coupet–Juninho–Sidney Govou, ainsi que Thiago Silva, idole et modèle de ‘Marqui’ sont définitivement relégués au second plan et distancés pour de bon par le capitaine du PSG. Une jolie brochette à laquelle vient de se greffer Kylian Mbappé (six titres avec Paris, un avec Monaco) », rapporte Le Parisien.

29 trophées pour Marquinhos au PSG

En onze ans à Paris, Marquinhos aura glané un total de 29 trophées et peut encore viser deux titres supplémentaires en cette fin de saison. Ce qui l’installe encore un peu plus dans la légende du PSG. « Avec une Coupe de France et une Ligue des champions à aller chercher ces prochaines semaines, le capitaine brésilien a une opportunité en or : celle d’écrire le chapitre le plus excitant de son livre rouge et bleu déjà bien garni… », conclut le quotidien francilien.

Le palmarès de Marquinhos au PSG