Parfois critiqué, Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs avec le PSG. Avec 18 buts en 16 matches, c’est le meilleur buteur en Ligue 1 cette saison.

4 buts en 4 matches

En décembre, il a continué sur sa lancée en termes de statistiques en inscrivant 4 buts en 4 rencontres. Il ouvre le score lors de la victoire parisienne face au Havre (0-2) au début du mois de décembre. C’est lui qui marque le seul but parisien face au LOSC le 17 décembre dernier (1-1). Le match suivant contre Metz (3-1), il inscrit un doublé dont un superbe but en dehors de la surface de réparation.

Ses performances lui permettent d’être nommé pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre. Face à lui on retrouve Alexandre Lacazette (4 buts en 5 matches) et Pierre Emerick Aubameyang (4 buts et 4 passes décisives en 5 matches).

Pour voter, c’est ici.

À voir aussi : Nasser Al-Khelaïfi : « Je veux que Mbappé reste, il est au centre de tout »