Avec les qualifications du PSG et de l’OM en demi-finales de Coupe d’Europe, le calendrier de la Ligue 1 va connaître quelques chamboulements dans les semaines à venir.

Au terme d’une soirée mémorable mardi, le PSG a su renverser le FC Barcelone pour se qualifier en demi-finales de Ligue des champions. Au prochain tour, le club parisien affrontera le Borussia Dortmund (1er et 7 mai). Et avec la qualification de l’Olympique de Marseille en demi-finales de Ligue Europa, le calendrier de la Ligue 1 va connaître quelques chamboulements en cette fin de saison. Afin de renforcer les chances des clubs français pour une place en finale, la Ligue devrait reporter les deux matches de la 32e journée de Ligue 1.

Le multiplex de la 33e journée de Ligue 1 décalé du samedi au dimanche

La LFP attendait de connaître tous les résultats des clubs français en Coupes d’Europe avant de trancher sur la question. Le Conseil d’Administration de la LFP doit se réunir aujourd’hui pour entériner la décision. « Il va s’agir de trouver une autre date pour les rencontres Nice – Paris SG et Reims – Marseille de la 32e journée, initialement prévues les vendredi 3 ou samedi 4 mai (le dimanche 5 mai est une journée sans football pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani, du 5 mai 1992), entre les demi-finales aller (1er mai pour le PSG, 2 mai pour l’OM) et le retour des Coupes d’Europe (7 mai pour le PSG, 9 mai pour l’OM) », rapporte L’Equipe. Et à ce jour, une seule date semble disponible. Il s’agit du mercredi 15 mai, soit entre la 33e journée et la 34e journée de Ligue 1. « Selon la réglementation de la LFP, son conseil d’Administration est souverain pour le calendrier du Championnat. Avec une exception ‘coutumière’ : ne pas reprogrammer des matches entre l’avant-dernière et la dernière journée du Championnat, pour ne pas prendre le risque de fausser la compétition. » Mais cela risque bien d’avoir lieu.

Si la Ligue décide de reporter les deux rencontres au 15 mai, il faudra surveiller les réactions de l’OGC Nice et du Stade de Reims. Les deux équipes sont en course pour une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. À noter aussi qu’avec la qualification de l’Olympique de Marseille en demi-finales de Ligue Europa face à l‘Atalanta Bergame (2 et 9 mai), le multiplex de la 33e journée de Ligue 1 a été décalé du samedi 11 mai au dimanche 12 mai à 21 heures.