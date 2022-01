Ligue 1 – PSG / ASSE (26e journée) programmé

Ce dimanche, le PSG a glané les trois points de la victoire face au Stade de Reims en clôture de la 22e journée de Ligue 1 sur le score de 4-0. Dès lors, les Rouge et Bleu enchaîneront avec un match de Coupe de France ce lundi 31 face à Nice, puis se déplaceront sur la pelouse du LOSC dans le cadre de la 23e journée.

Et la programmation de la 26e journée de Ligue 1 vient tout juste d’être dévoilée. Une journée qui sera notamment marquée par des chocs entre le Montpellier HSC et le Stade Rennais, Strasbourg et Nice et enfin, le match de clôture, entre l’OL et le LOSC. Pour sa part, le PSG fera face à l’AS Saint-Etienne dans son antre du Parc des Princes. Une rencontre qui se déroulera le samedi 26 février à partir de 21h00 en direct sur Canal+ Décalé.