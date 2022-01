Depuis ce mois de janvier, une jauge plafonnée à 5000 spectateurs est mise en place dans les différentes enceintes hexagonales pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19 qui touche le pays. Une décision gouvernementale qui a beaucoup fait réagir. Une jauge qui n’aura, cependant, pas fait long-feu puisque le gouvernement a annoncé la suppression de celle-ci à partir du 2 février prochain. En effet, pour accéder au stade il faudra désormais être muni de son pass vaccinal.

Une bien bonne nouvelle pour le PSG, puisque cela signifie que le Parc des Princes pourra afficher complet lors de la réception du Real Madrid le 15 février prochain à l’occasion du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et le Collectif Ultras Paris, via un communiqué officiel, a réagi à la suppression de cette jauge et annonce son retour : « Nous prenons acte de l’annonce du gouvernement de la fin des jauges dans les stades au 2 février prochain. Après plusieurs jours de réflexion et de concertation, nous avons décidé d’un retour, même si nous resterons extrêmement vigilants concernant l’éventuelle mise en place de nouvelles restrictions sanitaires incompatibles avec notre mode de supporterisme, peut-on lire. Le retour des stades pleins nous réjouit particulièrement au regard des importantes échéances qui attendent notre club dans les mois qui viennent. Nous comptons sur chacun pour pousser activement les Rouge et Bleu jusqu’à la fin de saison. Allez Paris ! »