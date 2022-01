Hier soir, le PSG s’est offert le Stade de Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Le Parc des Princes, une forteresse imprenable cette saison. En effet, les Rouge & Bleu sont invaincus depuis le début de la saison – toutes compétitions confondues – dans leur antre avec 16 matches sans défaites (15 victoires, 1 nul). Le club de la capitale qui n’a plus encaissé de buts en Ligue 1 à domicile depuis quatre matches, sa plus longue série depuis ses cinq rencontres entre décembre 2020 et février 2021. « La défense parisienne peut compter sur son porte-bonheur Thilo Kehrer, joueur ayant disputé le plus de rencontres en Ligue 1 cette saison sans connaître le goût de la défaite (15 – 13 victoires, 2 nuls)« , indique le PSG sur son site internet.

Le PSG a marqué quatre buts hier soir, avec des buteurs qui ne sont pas habitués à marquer. Sergio Ramos, pour son premier but à Paris, Danilo Pereira mais surtout Marco Verratti auteur d’un doublé improbable. Après avoir trouvé le poteau contre Brest la semaine dernière, le Petit Hibou a cette fois-ci fait trembler les filets. Il a mis fin à une disette de 101 matches sans marquer en Ligue 1. Sergio Ramos a lui marqué son 75e but en championnat soit 29 buts de plus que n’importe quel autre défenseur au 21e siècle.