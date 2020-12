Comme depuis plusieurs mois, le PSG continuera d’enchaîner les matches en 2021 (avec très probablement un nouvel entraîneur). En effet, le club de la capitale poursuivra son rythme d’un match tous les trois, quatre jours dès les premières semaines de la nouvelle année. En effet, les Rouge et Bleu reprendront la compétition face à l’AS Saint-Etienne le 6 janvier prochain (18e journée). Aujourd’hui, la Ligue a dévoilé les programmations de la 19e et 20e journée de championnat. Ainsi, le samedi 9 janvier à 21h (Canal Plus), le PSG recevra, au Parc des Princes, le Stade Brestois (J19). Une semaine plus tard, le club de la capitale se déplacera sur la pelouse du SCO Angers (J20). Une rencontre qui aura lieu le samedi 16 janvier à 21h (Canal Plus). Pour rappel, le PSG affrontera l’OM le mercredi 13 janvier dans le cadre du Trophée des Champions.