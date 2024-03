Si la Ligue a déjà programmé la rencontre entre le PSG et Le Havre, la programmation de cette rencontre pourrait être adaptée selon le parcours des Parisiens en C1.

Le PSG va entamer un sprint final haletant. Dans les jours à venir, le PSG va disputer des matches importants face à l’Olympique de Marseille (31 mars), le Stade Rennais (3 avril) et le FC Barcelone (10 et 16 avril). Large leader de Ligue 1, le club parisien a encore huit rencontres de championnat pour valider son titre de champion. Ce vendredi, la Ligue a dévoilé la programmation de la 31e journée de Ligue 1.

À voir aussi : PSG – Un printemps parisien décisif

Une programmation adaptée selon le parcours du PSG en C1

À cette occasion, le PSG recevra – au Parc des Princes – Le Havre. Une rencontre programmée le samedi 27 avril à 21h et diffusée sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Cependant, la LFP précise que cette programmation pourrait être adaptée en fonction des résultats du PSG en quarts de finale de Ligue des champions. En cas de qualification pour la suite de la compétition, le PSG disputera les demi-finales de C1 le 30 avril ou 1er mai pour la confrontation aller et le 7 ou 8 mai pour le match retour.

La programmation de la 31e journée de Ligue 1