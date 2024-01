Ligue 1 – Strasbourg / PSG (J20) programmé

Dans un mois de février qui s’annonce intense pour le PSG, la Ligue a dévoilé la programmation de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le PSG va connaître une seconde partie de saison 2023-2024 excitante. Vainqueur du Trophée des Champions il y a quelques jours, le club parisien va faire son entrée en lice en Coupe de France ce dimanche face à l’US Revel. Puis ensuite, il retrouvera la Ligue 1 la semaine prochaine avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. Et le rythme va monter crescendo jusqu’aux 8es de finales de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février / 5 mars). Les joueurs de Luis Enrique devront donc bien gérer les échéances à venir. Cette semaine, la Ligue a dévoilé la programmation de la 20e journée de Ligue 1.

Strasbourg / PSG en ouverture de la 20e journée de L1

À cette occasion, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse du RC Strasbourg. Une rencontre qui aura lieu au Stade de la Meinau le vendredi 2 février prochain et qui sera diffusée à 21h sur Prime Video. Cette 20e journée se conclura par le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Une affiche de haut de tableau sera également au programme entre le Stade Brestois et l’OGC Nice.

Le programme de la 20e journée de Ligue 1